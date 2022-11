Barça: "Profite !", le message de Ramos à Piqué après l'annonce de sa retraite

Ancien partenaire de Gerard Piqué avec la sélection espagnole, Sergio Ramos a rendu un hommage au défenseur de 35 ans qui a annoncé sa retraite. Les deux hommes partagent une relation particulière, eux qui ont été longtemps rivaux également en Liga.

La retraite de Gerard Piqué a surpris le monde du football. Ce jeudi, le défenseur du FC Barcelone a annoncé qu'il disputerait son dernier match au Camp Nou ce samedi face à Almeria, sans préciser toutefois s'il rejouera ensuite, notamment avant ou pendant la Coupe du monde 2022. En attendant, les réactions affluent, dont celle de Sergio Ramos, son ancien rival mais aussi partenaire sous le maillot de la Roja.

"Profite de la vie"

Ensemble, Sergio Ramos et Gerard Piqué ont remporté la Coupe du monde 2010 et l'Euro 2012. Entre 2008 et 2021, ils se sont affrontés aussi à de nombreuses reprises lors des Clasicos entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Malgré la rivalité, les deux hommes ont cultivé une belle relation. "Geri, je te le dis en andalou: 'que te quiten lo bailao', crack! Profite de la vie!", a écrit sur Twitter Ramos pour rendre un hommage à son compatriote. (Littéralement, "qu'on t'enlève ce que j'ai dansé". L'expression originelle étant "que me quiten lo bailao", "qu'on m'enlève ce que j'ai dansé", se traduit assez mal en français)

Cette phrase prononcée en andalou par Sergio Ramos est une expression, qui indique que ce qui a été fait ou vécu valait la peine de l'être, peu importe les critiques pouvant entourer ici la carrière de Gerard Piqué. Car malgré deux dernières années compliquées pour lui, le joueur de 35 ans possède un impressionnant palmarès avec huit titres de champion d’Espagne, sept Coupes d’Espagne, trois Ligues des champions, trois Coupes du monde des clubs, trois Supercoupes de l’UEFA.

Initialement sous contrat jusqu'en 2024 au FC Barcelone, son club formateur, Gerard Piqué est en train de négocier avec ses dirigeants un "accord de résiliation". "Tôt ou tard, je reviendrai", a conclu le défenseur dans sa vidéo à destination des supporters, qui auront l'occasion de lui rendre un bel hommage ce samedi.