Retraite de Piqué: critiques, performances en déclin... des derniers mois crépusculaires au Barça

En annonçant sa retraite à la surprise générale jeudi soir, Gerard Piqué a mis fin au calvaire qu’il vivait ces derniers mois au FC Barcelone, où il était devenu un poids économique et sportif.

"Il est temps de boucler la boucle. J'ai toujours dit qu'après le Barça, il n'y aura plus d'autre équipe et c'est comme ça que ce sera." C’est par ces mots, dans une vidéo diffusée sur ses réseaux sociaux ce jeudi, que Gerard Piqué a annoncé à la surprise générale qu’il prenait sa retraite. L’emblématique défenseur devrait porter pour la dernière fois le maillot de rouge et bleu samedi prochain, face à Almeria, avant de le raccrocher pour de bon. Un crève-cœur, autant qu’un soulagement: ces derniers mois, il était devenu un boulet, sportif et économique, pour son club.

Un lent déclin depuis 2015

Entre Piqué, 35 ans dont 21 passés au FC Barcelone (sept ans au centre de formation entre 1997 et 2004, puis 14 comme professionnel entre 2008 et 2022), et son club de toujours, l’histoire d’amour a perdu de sa splendeur à mesure que ses performances sur le terrain ont commencé à décliner. Depuis l’inoubliable triplé du Barça en 2015, à l’époque où le Catalan partageait encore le terrain avec Lionel Messi et Neymar, l’ex-meilleur central au monde a, de son propre aveu, progressivement perdu de sa superbe.

Encore dans l’équipe-type de la Liga en 2017, le Catalan est devenu plus lent et plus friable au fil des mois, ce qui n’a pas empêché ses dirigeants de lui proposer une prolongation avec un contrat XXL l’année suivante: 142 millions sur cinq ans (renouvelé par la suite jusqu’en 2024), d'après Barçaleaks. Un montant ahurissant, mais dans les clous de la politique de l’époque de Josep Maria Bartomeu, prêt à offrir des ponts d’or à ses cadres pour assurer leur présence sur le long terme.

Pépins physiques et déroutes européennes

Cette considérable revalorisation de salaire n’a pas eu l’effet escompté sur les performances sportives de Piqué. Toujours titulaire, le défenseur a connu plusieurs des passes difficiles du club, qui n’a plus remporté de titre majeur depuis 2019. Pire, il l’a plombé à plusieurs occasions, à commencer par l’historique déroute face au Bayern Munich (8-2) en août 2020 en Ligue des champions.

Physiquement, ces derniers mois ont également été compliqués: une blessure au genou, contractée fin 2020, l’a tenu éloigné des terrains quasiment cinq mois, tandis qu’une déchirure aux adducteurs l’a privé des derniers matchs de l’exercice 2021-2022. Revenu de blessure en août, il a eu la mauvaise surprise de commencer cette nouvelle et dernière saison sur le banc, qu’il ne quitte désormais qu’épisodiquement, comme pour le dernier match de Ligue des champions face au Viktoria Plzen (victoire 2-4), ce qui n’a pas empêché l’élimination de son club.

Rattrapé par le fair-play financier

Un faible temps de jeu qui fait grincer des dents du côté des supporters, alors même que le Barça est toujours étroitement surveillé par le fair-play financier. À l’été 2022, le club a même eu toutes les peines du monde à inscrire tous ses joueurs dans son effectif, ce qui a poussé à tout le monde à plonger son nez dans sa masse salariale. Surpayé compte tenu de ses performance, Piqué est donc devenu un bouc émissaire, un symbole de la mauvaise passe de la maison blaugrana. Alors même qu’il avait consenti à baisser ses revenus, quelques mois plus tôt, pour éviter d’aggraver son endettement.

Cette retraite anticipée devrait désormais permettre au champion du monde 2010, qui a également vécu ces derniers mois une séparation très médiatisée avec la chanteuse Shakira après 12 ans de vie commune, de se concentrer sur son business florissant. Alors même que sa carrière battait son plein, ce qui lui a d’ailleurs valu des critiques, Piqué a en effet lancé en 2017 son entreprise, Kosmos, qui a notamment racheté la Coupe Davis et s’est lancée dans l’esport et les NFTs. Des affaires auxquelles il pourra pleinement se dédier après avoir reçu un hommage à la hauteur de ses accomplissements au Barça, samedi, dans un Camp Nou qui devrait être plein à craquer.