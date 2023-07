Barça: "Ils jouaient la Ligue des champions", Xavi tacle "l’intensité" mise par Arsenal en amical

Le FC Barcelone s’est incliné face à Arsenal, ce jeudi à Los Angeles (5-3), pour son premier match de préparation de l’été. Une rencontre amicale lors de laquelle les Gunners ont mis trop d’engagement aux yeux de Xavi, le coach catalan, qui s’en est plaint devant la presse.

Des duels virils, de l’impact, du rythme et une pluie de buts. Le Barça a été bousculé par Arsenal pour son premier match de préparation de l’été à Los Angeles. Après avoir ouvert le score par l’intermédiaire de Robert Lewandowski, les Catalans se sont inclinés face aux Gunners sur la pelouse du SoFi Stadium (5-3). Cinq jours après l’annulation de leur match face à la Juventus à Santa Clara en raison d’une gastro-entérite qui a touché une grande partie de l’effectif.

"C’était un très bon match pour le spectacle, un peu moins pour les entraîneurs", a pesté Xavi après cette rencontre enlevée en Califoronie. Le coach du Barça estime qu’Arsenal a mis trop d’engagement sur le terrain pour un duel sans enjeu. "Nous avons joué notre premier match et ils jouaient la finale de la Ligue des champions, a ironisé le technicien de 43 ans. L’intensité qu’ils ont mise n’était pas normale pour un match amical, mais je comprends que tout le monde veuille gagner. Pour nous, c’était le premier match de préparation et nous revenions d’un virus (…) Ce n’est pas normal d’avoir autant d’intensité et de fautes tactiques. Nous voulons tous être compétitifs, mais il s’agit d’un match amical."

Un clasico face au Real près de Dallas

Xavi a également jugé que les vice-champions d’Angleterre, qui disputaient leur troisième test estival, étaient "beaucoup plus expérimentés" sur ce match. L’entraîneur espagnol a tout de même salué le travail de son compatriote Mikel Arteta (de deux ans son cadet) à la tête du club londonien: "Nous avons une carrière similaire. Nous étions au Barça quand nous étions jeunes. Je lui souhaite le meilleur et je le respecte beaucoup".

Après cette première sortie américaine, les Barcelonais vont se frotter au Real Madrid, samedi près de Dallas (23h), lors d’un clasico qui ne sera sans doute pas 100% amical non plus.