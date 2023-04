Barça: "Je n'achète pas les arbitres", Laporta interpellé par un supporter sur l'affaire Negreira

En marge du tournoi de tennis de Barcelone, Joan Laporta a été invectivé par un supporter lui demandant d'arrêter 'd'acheter des arbitres", une référence à l'affaire Negreira. Le président du Barça a assuré que tout était faux.

Le FC Barcelone aura bien du mal à se démêler de l'affaire Negreira. Président du club catalan, Joan Laporta a été alpagué ce samedi par un supporter en marge du tournoi de tennis de Barcelone. Celui-ci a invectivé le dirigeant en lui rappelant ce scandale arbitral.

"Je n'achète pas les arbitres"

"Joan, arrête d'acheter des arbitres, mec", a lancé l'homme à Laporta, dans un échange en catalan. Le patron du Barça n'a pas hésité à répondre: "Je n'achète pas les arbitres." Le président du club blaugrana a répété une seconde fois sa défense face à l'insistance du supporter.

"C'est une manipulation", a commenté Laporta lorsque le fan lui a demandé s'il s'agissait d'une "arnaque" menée par le Real Madrid. Depuis plusieurs semaines, le FC Barcelone est dans le viseur de la justice espagnole pour des versements à la société d’un ancien arbitre espagnol, à savoir Enriquez Negreira. L'officiel a occupé pendant des années le poste de vice-président de la commission technique des arbitres (CTA).

Le club catalan et certains de ses dirigeants (dont les anciens présidents Josep Maria Bartomeu et Sandro Rosell) ont été inculpés le 10 mars par la justice espagnole pour "corruption", "abus de confiance" et "faux en écritures de commerce" pour ces versements décriés. L'UEFA a ouvert une enquête en mars, qui pourrait déboucher à terme sur l'exclusion du FC Barcelone des compétitions européennes.

En théorie, le FC Barcelone ne risque rien sur le plan sportif en Espagne. Les faits, vieux de plus de cinq ans, sont considérés comme prescrits, selon le président de la ligue espagnole Javier Tebas. Mais sur le plan pénal, les dirigeants mis en cause risquent des peines de six mois à quatre ans de prison.