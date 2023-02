Barça: le nouveau style vestimentaire très remarqué de Koundé

Grand amateur de mode, Jules Koundé se distingue régulièrement par ses styles originaux lors des avant-matchs du Barça. Celui avant le match face au FC Séville (3-0) dimanche a encore marqué les esprits.

Grand amateur de mode et de NBA, Jules Koundé (24 ans) a pris l’habitude de soigner ses arrivées au stade lors des avant-matchs du FC Barcelone. A la manière des joueurs de la ligue nord-américaine de basket, le défenseur s’affiche avec des tenues vestimentaires très originales. Celle de dimanche avant la rencontre face au FC Séville (3-0) a particulièrement retenu l’attention. Il s’est présenté au Camp Nou en bermuda noir avec chaussettes blanches relevées à mi-mollet et chaussures de ville. Un bas associé à un haut plus déconcertant avec chemise-cravate sous une veste marron.

Un style à la Russell Westbrook, meneur star des Los Angeles Lakers. Koundé publie ses styles sur ses réseaux sociaux et les associe avec des images de match. Il se fait aussi remarquer pour son style lorsqu’il est convoqué en équipe de France. A ce titre, son arrivée à Clairefontaine pour le rassemblement des Bleus avant la Coupe du monde 2022 restera dans les mémoires. Koundé avait alors affiché un pantalon patchwork avec un sac à dos dinosaure accroché au niveau de la ceinture. Pendant le Mondial, il avait aussi provoqué l'agacement de Didier Deschamps après avoir oublié de retirer une chaîne en or avant le 8e de finale contre la Pologne (3-1).

Sur le terrain, l’ancien Bordelais s’est imposé comme un titulaire indiscutable du Barça, le plus souvent au poste de latéral droit, après son arrivée l’été dernier en provenance de Séville (contre 50 millions d’euros). Dimanche, il n’a pas seulement partagé des images de sa soirée sur les réseaux sociaux, il s’est aussi excusé auprès des fans sévillans pour avoir célébré les trois buts de sa nouvelle équipe contre son ancien club.

Il s’est excusé d’avoir trop célébré face à Séville

"J’ai toujours été reconnaissant d'avoir l'opportunité de porter le maillot rouge et blanc et de l'amour que j’ai reçu pendant mon séjour là-bas, a-t-il confié. C'est pourquoi je voulais m'excuser pour la célébration du but qui, dans un moment d'euphorie, a été exagérée de ma part. Je vous souhaite le meilleur, toujours."