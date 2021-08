Barça: Jordi Alba "blessé par les mensonges" sur sa baisse de salaire

Après la victoire ce dimanche face à la Real Sociedad (4-2) lors de la première journée de Liga, Jordi Alba a confié sa "blessure" face aux "mensonges" concernant sa baisse de salaire. Le latéral gauche du FC Barcelone assure qu'un accord a été trouvé pour qu'il puisse aider le club, comme l'a réalisé aussi Gerard Piqué.

Héros désigné du FC Barcelone ce week-end, Gerard Piqué a mis en lumière d'autres personnes importantes dans l'accord signé avec le club, pour la baisse de la masse salariale, afin de pouvoir enregistrer en Liga les recrues Memphis Depay et Eric Garcia. Après la victoire face à la Real Sociedad (4-2) ce dimanche, pour la première journée de Liga, le défenseur a indiqué que Jordi Alba avait consenti aussi à une baisse de ses revenus.

Sauf que le Barça n'a communiqué uniquement que sur la baisse de salaire de Gerard Piqué, qui a ouvert le score de la tête ce dimanche face à la Real Sociedad. "Cela me fait mal qu'on raconte des mensonges. Ma prédisposition a toujours été d'aider le club", a lâché Jordi Alba après le match, titulaire sur le côté gauche de la défense.

"Personne ne peut douter de mon engagement"

"Les mensonges m'agacent, je ne peux pas tous les aborder car sinon je deviendrais fou, a commenté encore Alba. Après l'Euro, beaucoup de choses me sont venues et personne ne m'avait rien dit. Mon engagement envers le club est grand, nous connaissons la difficulté qui existe actuellement. Mes représentants et avocats ont parlé avec le club, l'accord avec Piqué a été trouvé auparavant en raison du timing. Mais moi, Sergio Busquets et Sergi Roberto savons ce que nous devons faire."

En raison des problèmes financiers du Barça, le club catalan a été obligé de lâcher Lionel Messi cet été, parti en direction du PSG. Il a fallu négocier aussi pour pouvoir enregistrer les recrues Memphis Depay et Eric Garcia, un peu au dernier moment. Sergio Agüero, blessé jusqu'à octobre, n'est toujours pas enregistré non plus. "Personne ne peut douter de mon engagement. Demandez au président Joan Laporta, a déclaré Jordi Alba, assurant qu'il avait trouvé un accord pour baisser son salaire. Il n'y a aucun doute. Ma prédisposition a toujours été d'aider le club."