Barça: Koeman accuse le coup après le nul à Levante

Le Barça a compromis ses chances dans la course au titre en concédant le match nul sur le terrain de Levante (3-3), mardi. Ronald Koeman est apparu abattu et comprend même les "interrogations" à son sujet après ce revers.

Le FC Barcelone s’est sabordé dans la course au titre en Liga, mardi en concédant le match nul sur le terrain de Levante (3-3). Le Barça menait pourtant 2-0 à la pause, puis 3-2 mais s’est fait reprendre à chaque fois alors qu’il avait l’occasion de prendre provisoirement la tête du championnat.

Ce résultat pourrait faire les affaires de l’Atlético, leader qui pourrait prendre quatre points d’avance sur les Catalans en cas de victoire face à la Real Sociedad, ce mercredi (21h) lors de la 36e journée de Liga. Le Real, en déplacement à Grenade jeudi (22h) pourrait aussi en profiter pour prendre seul la deuxième place. Un scénario catastrophe pour Ronald Koeman à deux journées de la fin.

"On était bien en première période, avec du rythme, de l'intensité, on menait au score, a regretté l’entraîneur à l’issue de la rencontre. Mais en deuxième période on a perdu énormément de ballons dangereux, on a baissé d'intensité. On a commis beaucoup trop d'erreurs en défense. On n'a pas été attentifs. C'était facile pour eux de marquer. Encaisser trois buts en 45 minutes, ce n'est pas du niveau du Barça. Ils ont créé du danger et on n'a pas bien défendu. C'est très décevant. Il est impossible de comprendre ce qu'il s'est passé. C'est difficile à expliquer."

Koeman comprend "les interrogations" à son égard

"L'objectif était de gagner les trois matches et attendre que les autres équipes perdent des points, poursuit le technicien néerlandais. Mais maintenant, c'est très compliqué. A la pause, on a parlé du fait de s'améliorer en défense et de ne pas lever le pied. Je suis touché. On avait des attentes. On pointe toujours les entraîneurs du doigt. Je comprends qu'après cette deuxième période, il y ait des interrogations."

Le Barça craque dans cette dernière ligne droite alors qu’il a eu l’occasion de reprendre la main, notamment avant un match face à Grenade, finalement perdu à domicile (1-2). Eliminés en 8es de finale de la Ligue des champions par le PSG, les Catalans ont sauvé l’honneur en décrochant la Coupe du Roi. Mais cela devrait être le seul titre cette année.