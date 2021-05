Liga: le Barça lâche encore des points, accroché par Levante

Le Barça a encore perdu de précieux points dans la course au titre, en concédant un nul 3-3 face à Levante. L'Atlético peut prendre quatre points d'avance mercredi.

Encore une occasion manquée pour le Barça. À une semaine et demie de la fin de la saison en Liga, le FC Barcelone avait la possibilité de mettre la pression sur l'Atlético et le Real Madrid en s'emparant provisoirement de la tête du classement. Mais mardi soir, dans le cadre de la 36e journée, les hommes de Ronald Koeman n'ont pu faire mieux que 3-3 sur la pelouse de Levante, qui n'avait plus gagné depuis cinq matchs.

Le Barça menait pourtant 2-0 à la mi-temps, grâce à une splendide reprise acrobatique de Lionel Messi (25e), puis le break de Pedri (34e). Mais le match lui a échappé en trois minutes, d'abord avec la réduction du score de Gonzalo Melero (57e), puis la belle égalisation de José Morales (60e). Entre temps, le gardien de Levante, Aitor Fernandez, s'était montré surprenant.

Sixième but en championnat pour Dembélé

Le club catalan a tout de même réussi à réagir assez vite, grâce à Ousmane Dembélé (64e). Le champion du monde français, déjà passeur décisif sur le deuxième but, en est à onze buts toutes compétitions confondues cette saison. Mais dans la dernière ligne droite, Sergio Leon est parvenu à crucifier Marc-André Ter Stegen (83e).

Il s'agit du deuxième nul de suite pour le Barça, accroché le week-end dernier par l'Atlético de Madrid. Un point sépare les deux équipes après le résultat de la soirée, mais les troupes de Diego Simeone peuvent reprendre de l'avance en cas de victoire mercredi contre la Real Sociedad. Le Real Madrid, derrière son rival blaugrana pour une petite longueur, joue jeudi contre Grenade.

Koeman accuse le coup

"On était bien en première période, avec du rythme, de l'intensité, on menait au score... Mais en deuxième période, on a perdu énormément de ballons dangereux, on a baissé d'intensitén a regretté Ronald Koeman après la rencontre. On a commis beaucoup trop d'erreurs en défense. On n'a pas été attentifs. C'était facile pour eux de marquer. Encaisser trois buts en 45 minutes, ce n'est pas du niveau du Barça. Ils ont créé du danger et on n'a pas bien défendu. C'est très décevant. Il est impossible de comprendre ce qu'il s'est passé. C'est difficile à expliquer. L'objectif était de gagner les trois matches (jusqu'à la fin de la saison) et attendre que les autres équipes perdent des points... Mais maintenant, c'est très compliqué. A la pause, on a parlé du fait de s'améliorer en défense et de ne pas lever le pied. Je suis touché. On avait des attentes. On pointe toujours les entraîneurs du doigt. Je comprends qu'après cette deuxième période, il y ait des interrogations."