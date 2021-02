Barça: Koeman défend Lenglet, qui prend "de manière très personnelle" les critiques

En difficulté dernièrement, et visé par de nombreuses critiques, le défenseur français du Barça, Clément Lenglet, a reçu ce mardi le soutien de son entraîneur Ronald Koeman. Ce dernier a reconnu des erreurs de son joueur, mais a rappelé qu'il n'est pas le seul à en avoir commis.

Si Clément Lenglet pensait avoir vécu mardi dernier avec la défaite contre le PSG en Ligue des champions (4-1) sa soirée la plus difficile de la semaine, il se trompait. Dimanche en Liga, le défenseur français du Barça a provoqué face à Cadix un malheureux penalty en toute fin de match... et vu ainsi son équipe passer à côté de la victoire (1-1).

De quoi déchaîner la presse catalane, assez dure à son égard en ce début de semaine, et entamer un peu plus sa confiance. Mais ce mardi, le joueur de l'équipe de France a vu son entraîneur Ronald Koeman prendre sa défense. Ou du moins relativiser ses erreurs.

"Il ne doit pas considérer que tout le problème vient de lui"

"J'ai parlé avec lui ce matin, a expliqué le technicien néerlandais. C'est quelqu'un de sérieux, un très bon professionnel, qui prend tout ça de manière très personnelle. C'est une action où il aurait pu mieux faire, c'est sûr, et c'est vrai qu'il a aussi été présent sur certains moments où on a commis des erreurs, mais un joueur seul n'est pas responsable des points perdus."

Et Koeman de rappeler que les coéquipiers de Lenglet ne sont pas irréprochables depuis le début de la saison... "On a aussi commis des erreurs en attaque et avec d'autres joueurs, a-t-il poursuivi. A 2-0, une action comme ça à la dernière minute n'aurait pas été si décisive. Il ne doit pas considérer que tout le problème vient de lui. Il doit améliorer des choses, comme tout joueur. Mais ce qui s'est passé contre Cadix n'est pas la faute d'un seul joueur."

Le coach catalan va-t-il de nouveau faire confiance au Français mercredi soir contre Elche? "Ce sont des décisions que l'entraîneur doit prendre, a-t-il répondu, sans se mouiller. Pour jouer, un joueur doit être convaincu et montrer de la confiance. Cela dépend également de l'état physique et mental de tous les joueurs. Il faut chercher les onze meilleurs."