Barça: "Griezmann a eu tort de signer au Barça", juge Jérémy Mathieu

Ancien défenseur du Barça, Jérémy Mathieu a évoqué la situation actuelle des joueurs français au sein du club catalan. Sans mâcher ses mots.

Il a porté le maillot blaugrana pendant trois saisons (2014-2017), il s'en dit fier, mais ne garde visiblement pas un très bon souvenir des relations humaines au sein du vestiaire. Dans une interview accordée lundi soir à la radio RAC1, l'ancien défenseur français Jérémy Mathieu a évoqué ses souvenirs au Barça, mais aussi l'actualité du club catalan. Et la situation de ses compatriotes...

Connu pour son franc-parler, l'ex-joueur de Sochaux, Toulouse ou Valence ne fait pas dans le chauvinisme exacerbé. Notamment sur le cas Antoine Griezmann. "Il n’est pas à son niveau de l’Atlético de Madrid, juge Mathieu. Personnellement, je pense qu’il a eu tort de signer au Barça. A l’Atlético, il avait un rôle majeur, et je ne sais pas si c’est le cas à Barcelone..."

Lenglet? "Tout le monde le dégomme en ce moment, je sais ce que c’est"

Jérémy Mathieu ne cherche pas non plus d'excuses à Samuel Umtiti, même s'il rappelle ses très nombreux pépins physiques depuis l'été 2018. "Quand vous vous remettez d’une blessure, c’est difficile de revenir à 100%, observe-t-il. C’est un champion du monde, il a été un très grand joueur, mais il est loin de son top. Il doit travailler plus dur, et aussi travailler sur l’aspect mental."

Pour Clément Lenglet, sous le feu des critiques depuis quelques mois, Mathieu se veut en revanche plus compréhensif. Et se met à sa place. "Je me suis senti seul dans le vestiaire, personne ne me soutenait et pour moi, ce n’est pas du football. Lenglet, tout le monde le dégomme en ce moment, je sais ce que c’est, dit-il. Il doit rester positif et faire de son mieux pour inverser la tendance."

Et de rappeler avec un peu d'amertume son expérience personnelle: "Au Barça, il y avait Xavi ou Cesc (Fabregas) qui vous parlaient après une erreur pour vous dire que ça allait passer, que vous feriez mieux la prochaine fois et des choses comme ça, se souvient-il. Ils vous parlaient positivement. Mais c'est vrai que dans l'ensemble ça manque un peu dans le vestiaire. Il faut réaliser que ça fonctionne comme ça, qu'on est un peu seul... Il faut s'entraîner plus que quiconque et c'est tout."