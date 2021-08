Barça: Depay déçu de ne pas avoir vu Messi avant son départ au PSG

Arrivé libre à Barcelone pendant l’intersaison, Memphis Depay espérait y jouer avec Lionel Messi. L’attaquant néerlandais a raconté ce jeudi qu’il n’a finalement même pas eu la chance de parler avec l’Argentin avant son départ vers le PSG.

Avoir la chance de jouer avec Lionel Messi sur les terrains de Liga. Voilà un sacré argument en faveur du Barça au moment de boucler son mercato estival. A l’image de Sergio Aguero, qui rêvait d’évoluer avec son ami et compatriote argentin, Memphis Depay espérait lui aussi collaborer avec le sextuple Ballon d’or.

Malheureusement pour l’attaquant néerlandais, "La Pulga" n’a finalement pas prolongé son contrat avec le club blaugrana et s’est ensuite engagé au PSG pour deux ans (plus une en option). Si bien que l’attaquant néerlandais n’a même pas eu l’occasion de croiser Lionel Messi du côté de Barcelone.

"Je n’ai même pas pu le saluer"

En fin de contrat avec l’OL, Memphis Depay est heureux d’avoir rejoint l’équipe entraînée par Ronald Koeman. Mais le buteur des Pays-Bas a reconnu jeudi qu’il n’avait pas eu la chance de s’entraîner avec la star de l’Albiceleste. "Je ne l’ai pas rencontré. Il est arrivé tard durant la présaison suite à la Copa America, a expliqué le buteur de 27 ans dans un entretien accordé à El Periodico. Je n’ai même pas pu le saluer."

>> La Liga est accessible via l’offre RMC Sport-beIN Sports

En raison du plafond salarial imposé par la Ligue espagnole, Lionel Messi ne pouvait prolonger au Barça. Après un ultime imbroglio, le contrat de Memphis Depay a bien été officialisé et enregistré en championnat, notamment grâce au départ de "La Pulga" vers le PSG. "[On se verra] Peut-être que quand on s’affrontera pendant un match ou peut-être quand il reviendra, a encore estimé la recrue catalane. On ne sait jamais."

Auteur de bons débuts en Liga avec notamment une passe décisive pour Gerard Piqué contre la Real Sociedad (4-2), Memphis Depay s’est fait une raison, il ne jouera pas avec Lionel Messi. Le seul moyen pour lui de le rencontrer sur le terrain rester désormais d’affronter le PSG en Ligue des champions.