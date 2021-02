Barça: Koeman refuse de parler des rumeurs Haaland et Mbappé

Ronald Koeman s’est brièvement exprimé ce mardi au sujet de l’intérêt supposé du Barça pour les deux phénomènes Erling Haaland et Kylian Mbappé.

L’Europe du foot n’a d’yeux que pour eux ou presque depuis une semaine. Brillant lors du succès du PSG à Barcelone (1-4) et de Dortmund à Séville (2-3) en Ligue des champions, Kylian Mbappé et Erling Haaland suscitent un bel engouement aussi bien sur le plan sportif qu’au sujet de leur avenir. Invité à réagir sur son désir de recruter l’un voire les deux attaquants à Barcelone, Ronald Koeman a éludé le sujet ce mardi à la veille du match en retard de Liga face à Elche.

"Ce n’est pas le moment de parler d’autres joueurs, a lancé l’entraîneur pour couper court aux questions. Nous avons des matchs importants à jouer. Cela peut influencer le futur du club, du prochain président. Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes car ce sont des rencontres décisives qui arrivent."

Koeman: "Tant que l’on ne saura pas qui est le président"

Pour ce qui est du mercato estival, Ronald Koeman préfère laisse le prochain président décider. Et pour cause, le technicien néerlandais n’est même pas sûr de rester en poste après le scrutin prévu le 7 mars. Pas question, donc, de s’enflammer pour la promesse de campagne formulée par Toni Freixa d’investir 250 millions pour s’offrir "deux cracks", probablement Haaland et Mbappé.

"Je ne sais pas si ce qu’il a dit est vrai, a encore indiqué l’entraîneur de 57 ans face à l’insistance des journalistes. Tant que l’on ne saura pas qui est le président, nous ne saurons pas quel sont les futurs de l’entraîneur et de l’équipe. J’attendrai jusqu’au 8 mars."

Seulement quatrième de Liga après 23 matchs joués, le club blaugrana accuse huit points de retard sur l’Atlético de Madrid. Après Elche, les partenaires de Lionel Messi et Antoine Griezmann se rendront en Andalousie pour y défier le FC Séville dès samedi lors de la 25e journée de la saison. Avant le mercato et d’éventuelles arrivées des prodiges norvégien et français, la priorité de Koeman reste le terrain.

