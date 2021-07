Barça: l'AS Roma aurait soumis une offre pour Lenglet

L’AS Roma envisagerait de recruter le défenseur français Clément Lenglet et aurait soumis une offre de 15 millions d’euros au FC Barcelone, d’après le média catalan Sport.

Le FC Barcelone veut dégraisser son effectif et s’active sur le marché des transferts. Alors que Joan Laporta, le président du club, a confié qu’il ne comptait pas sur Samuel Umtiti et Miralem Pjanic à la rentrée, les Blaugrana pourraient bien se séparer de Clément Lenglet. Une offre de 15 millions d’euros aurait été formulée par l’AS Roma pour le défenseur français.

Selon le média Sport, qui a révélé l’information ce dimanche, un départ ne serait pas envisagé en dessous de 25 millions d’euros. Le profil de Lenglet intéresserait pourtant particulièrement José Mourinho, qui rejoint la Roma en mai et a déjà acté le recrutement du gardien Rui Patricio. Plus tôt dans le mois, le nom de Lenglet avait aussi été évoqué du côté d’Everton.

Vendre pour prolonger Messi

Même après avoir recruté Memphis Depay et Sergio Agüero, tous les deux libres, le Barça a besoin de vendre, notamment pour financer la prolongation de Lionel Messi. En plus d’Umtiti et Pjanic, le club voudrait se séparer du latéral Sergino Dest et l’attaquant Philippe Coutinho. Un échange impliquant Antoine Griezmann, qui pourrait retourner à l'Atlético de Madrid, est aussi envisagé.

Clément Lenglet a signé au FC Barcelone en 2018, en provenance du FC Séville. Depuis son arrivée en Catalogne, le Français a disputé 132 matchs, inscrivant 7 buts. Entre temps, il a découvert la sélection nationale, avec laquelle il a disputé l’Euro 2020 cet été, dont une partie du huitième de finale perdu contre la Suisse.