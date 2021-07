Mercato: les dirigeants du Barça poussent Umtiti et Pjanic vers la sortie

Les dirigeants du FC Barcelone ont confirmé leur volonté de se séparer de Samuel Umtiti et Miralem Pjanic. Ils discutent avec leurs agents pour leur trouver une porte de sortie.

Cela semblait assez clair mais les dirigeants du Barça ont enfoncé le clou en conférence de presse jeudi: ils ne comptent plus sur Samuel Umtiti et Miralem Pjanic. Joan Laporta, président du Barça, et Mateu Alemany, directeur sportif, ont été interrogés sur l’avenir des deux joueurs, jeudi en marge de la présentation de Memphis Depay. Tout en louant leur état d’esprit, les deux hommes ont confirmé qu’ils n’entraient plus vraiment dans les plans.

"Nous respectons nos joueurs, a lancé Laporta en préambule. Quand nous parlons avec eux, nous le faisons avec franchise. Ils ont peu joué la saison dernière mais ils ont bien travaillé pendant la pré-saison. Ils sont impliqués. Si nous avons une réticence sur le fait de commencer la saison avec eux, nous leur dirons. Le plus important, c'est leur situation sportive. Ils connaissent l'opinion de l'entraîneur et les chances qu'ils auront de jouer. Les premiers intéressés de trouver une solution et de disposer de temps de jeu, ce sont eux."

Alemany travaille avec les agents des deux joueurs

Mateu Alemany lui a emboité le pas de manière plus concrète encore. "Tous les joueurs du Barça connaissent leur situation, a-t-il déclaré. Ce sont tous les deux des joueurs prestigieux qui connaissent l'avis du coach et les possibilités qu'ils peuvent avoir cette saison. En total respect, nous travaillons avec leurs agents sur les possibilités qui peuvent se présenter. Ils sont les premiers intéressés car ils veulent avoir la garantie de jouer où qu'ils aillent."

Arrivé l’été dernier contre 60 millions d’euros en provenance de la Juventus, Pjanic a déçu lors de sa première saison (30 matchs, aucun but). Samuel Umtiti, lui, a disputé seulement 49 matchs en trois saisons en raison de blessures répétées à des genoux. Ce ne sont pas les seuls joueurs sur le départ au Barça, en recherche de liquidités pour éponger les pertes abyssales liées à la crise sanitaire et prolonger enfin le contrat de Lionel Messi. Antoine Griezmann pourrait aussi partir. Les noms de Sergino Dest, Clément Lenglet, Martin Braithwaite ou Philippe Coutinho sont régulièrement cités dans la presse catalane parmi les potentiels partants.