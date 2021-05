Barça: l'inquiétude grandit pour Ansu Fati, qui ne récupère pas de sa grave blessure

Écarté des terrains depuis le 7 novembre, Ansu Fati est encore loin de retrouver le groupe barcelonais. Selon plusieurs médias espagnols, le jeune ailier n’arrive pas à récupérer de sa blessure au ménisque et une nouvelle opération, la quatrième, est prévue cette semaine.

Coupé en plein élan par une blessure au ménisque contre le Betis Séville début novembre, Ansu Fati broie du noir. Selon plusieurs médias espagnols, le jeune ailier du Barça est très affecté par sa situation alors que son indisponibilité s'éternise.

Le club catalan tablait sur une absence de quatre mois mais a dû revoir son diagnostic à la hausse. Après trois opérations en novembre, janvier et mars, son genou gauche est toujours douloureux et loin de permettre un retour sur les terrains. Fati devrait donc manquer toute la fin de saison du club catalan, prétendant au titre en Liga.

Une quatrième opération ce jeudi

Le natif de Guinée-Bissau espérait lancer sa fin de convalesence fin mars mais son genou n'a pas répondu positivement. Sport assure que le club catalan et le joueur, inquiets, envisagent "des mesures d'urgence" pour que l'ailier soit disponible en début de saison prochaine, dont une quatrième opération.

Mundo Deportivo annonce même que celle-ci est prévue dès jeudi, et sera effectuée par le médecin de la sélection portugaise, le Antonio Maestro, et Bertrand Sonnery-Cottet, spécialiste des blessures au genou, qui avait notamment opéré Nabil Fekir.

Auteur d'un début de saison époustouflant, avec cinq buts et quatre passes décisives en 10 matches, Fati avait gagné sa place au Barça et en équipe d'Espagne, dont il était devenu le plus jeune buteur. Mais sa blessure le privera donc de l'Euro (11 juin-11 juillet) et sans doute des Jeux Olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août).