Les mots très classes de Cristiano Ronaldo pour Ansu Fati, lourdement blessé avec le Barça

Cristiano Ronaldo a tenu à apporter son soutien à Ansu Fati. Sur Instagram, l’ancien attaquant du Real Madrid a publié un petit message d’encouragement au jeune buteur du Barça, qui peine à revenir sur les terrains depuis sa blessure en novembre dernier.

Comme beaucoup d’internautes ces derniers jours, Cristiano Ronaldo y est allé de son petit message d’encouragement pour Ansu Fati. Blessé au genou depuis novembre, le jeune buteur du Barça, âgé de 18 ans, poursuit sa convalescence, alors que quelques complications se sont ajoutées à sa blessure initiale au ménisque gauche.

L'ancien attaquant du Real Madrid a tenu à exprimer son soutien au jeune espoir espagnol, en lui laissant un petit message personnel dans sa story Instagram: "Allez Ansu Fati. Tu reviens bientôt, vas-y!" Classe et plutôt... inattendu pour un ancien des Merengue.

Une blessure qui a du mal à disparaître

Blessé au ménisque gauche depuis le 7 novembre et une victoire face au Betis (5-2), Ansu Fati peine à retrouver les terrains. Dernièrement, la presse espagnole évoquait qu'une nouvelle opération devrait survenir et que le Barcelonais serait peut-être contraint de faire retirer son ménisque interne. Une opération lourde de conséquences et dont les retombées sont craintes par l'entourage du joueur.