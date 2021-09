Barça: Koeman n'a "aucune crainte" sur son avenir

En conférence de presse ce dimanche, l'entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman, dit n'avoir aucune crainte sur son avenir au club, malgré les rumeurs de licenciement.

"Je n’ai pas peur pour mon avenir." En conférence de presse avant le match du FC Barcelone contre Grenade lundi à 21h, Ronald Koeman est revenu sur les dernières rumeurs concernant son futur sur le banc catalan. L’entraîneur néerlandais est apparu calme et confiant sur sa continuité au club : "Je ne sais pas si mon avenir est en jeu parce qu'on ne m'a rien dit à ce sujet, nous devons penser à ce qui est important, penser au match, je suis calme et confiant que nous allons gagner des matchs. Nous avons 7 points en 3 matchs et ce à quoi je pense c'est à récupérer des joueurs (de blessure) mais je sais que ce qui compte c'est la victoire et les résultats. Je n'ai aucune crainte pour mon avenir. Au final, c'est le club et le président qui décident."

"Il y a des choses qui sont exagérées"

Pas plus tard que samedi soir, un proche de Koeman confiait pourtant que les campagnes contre l’entraîneur se multipliaient au sein du club et qu’il n’était pas sûr que le Néerlandais soit encore entraîneur du FC Barcelone en novembre. "Des choses exagérées", estime le coach, qui a rappelé le changement de tendance en quelques jours : "Avant le Bayern, je devais répondre à des questions sur le renouvellement de mon contrat pour une année supplémentaire, nous avons perdu (défaite 3-0, ndlr) et maintenant les prochaines questions sont de savoir si j'ai peur pour mon avenir. Je ne pense pas que ce soit normal. Nous devons mettre notre énergie dans ce que nous avons entre les mains. Nous devons nous préparer pour le match et aller chercher la victoire."

L'entraîneur blaugrana a évité d'insister sur la polémique avec son président Joan Laporta et a souligné que le "président s'est exprimé l'autre jour et il n'y a pas besoin de se répéter dans ce sens". Koeman n'est pas non plus entré dans les débats médiatiques entre son entourage et celui du président : "Tout le monde a le droit d’avoir son opinion, il y a des gens contre ou pour Ronald Koeman, ils parlent. Cela dure depuis toujours. Il y a des gens qui veulent qu'il continue et d'autres qui pensent qu'il devrait chercher quelqu'un d'autre. Cela ne peut jamais être évité."

"Il y a un an, le Barça a perdu contre le Bayern 2-8 avec Messi, Griezmann et Suarez"

À ce stade, il a dressé un tableau de l'équipe et de la manière dont elle devait affronter le match contre le Bayern mardi : "Je suis plus réaliste qu'opportuniste, il y a un an, le Barça a perdu contre le Bayern 2-8 avec Messi, Griezmann et Suarez. L'autre jour, nous nous sommes retrouvés avec Mingueza, 22 ans, Araujo, 22 ans, Balde, 17 ans, Eric Garcia, 20 ans, Gavi, 17 ans, Pedri, 18 ans, Demir, 19 ans et nous attendons tous Ansu Fati, 18 ans."

Critiqué pour le manque de temps de jeu accordé aux jeunes formés au club, Ronald Koeman s’est défendu : "Je n'ai pas peur de mettre un jeune titulaire, mais en lancer six d’un coup n'est pas bon non plus. Il est difficile de savoir quand ils auront d'autres matchs. Si c'est un joueur comme Pedri, tu ne peux pas l'empêcher de commencer. Cela dépend de beaucoup de choses".

Concernant Riqui Puig, qui est l’un des seuls joueurs avec Samuel Umtiti qui n’a pas encore joué une minute depuis le début de la saison, le Néerlandais est catégorique : "Il doit s'améliorer dans de nombreux aspects du jeu. L'autre jour, il s'est échauffé et a eu l'occasion d'entrer en jeu, mais j'ai dû faire le changement à cause de la blessure de Jordi Alba. Il doit travailler comme n'importe quel jeune." Pas sûr que ses mots le réconcilient avec les supporters blaugranas, dont beaucoup ne comprennent pas que Riqui Puig n’ait pas plus de temps de jeu…