Barça: Koeman coûterait cher au club en cas de départ

A en croire les médias catalans, le Barça devra payer une importante somme d’argent à Ronald Koeman s’il souhaite se séparer de son entraîneur d’ici à la fin de l’année, et même s’il ne le prolonge pas pour une troisième saison. Le Néerlandais est peut-être – pour le moment – sauvé par son contrat, et les difficultés économiques barcelonaises.

"La seule chose à faire est de penser au jeu, de penser à l'équipe. Les autres choses, je ne les ai pas entre les mains. (...) Cela fait plusieurs années que je suis au Barça, et je sais qu'à la fin, ce sont les résultats qui comptent et rien d'autre. Et je n'ai aucune crainte pour mon avenir. En fin de compte, le président décide au nom du club." A la veille d’affronter Grenade, lundi soir en Liga, Ronald Koeman tentait d’évacuer un peu de pression, bien que conscient qu’il serait bien inspiré de s’offrir un peu d’air face au 17e du championnat.

Avec sept points pris en trois matches (plus deux rencontres en retard à jouer), son bilan sur la scène domestique est satisfaisant. Sur le tableau européen, en revanche, son Barça reste sur une lourde défaite à domicile contre le Bayern Munich (0-3). Qui a laissé autant de traces que ses choix tactiques ou sa relation particulièrement chaotique avec son président, Joan Laporta, que le coach néerlandais n’avait pas hésité à attaquer frontalement dans la presse. Mais alors que rien ne va dans les hautes sphères catalanes, et que Koeman semble chaque jour un peu plus sur la sellette, on a peut-être appris ce lundi des médias locaux les raisons de l’absence de mouvement de la direction au sujet du coach, qui ne fait pourtant rien pour tasser les choses.

Koeman avait sorti 6 millions d’euros de sa poche pour venir au Barça

Cet immobilisme – provisoire? – du Barça est en effet peut-être à comprendre à la lecture du contrat de Ronald Koeman. Débauché par le FC Barcelone en août 2020 alors qu’il était sélectionneur des Pays-Bas, l’ancien prolifique défenseur de 58 ans aurait, à en croire l’émission "Club de la Mitjanit" sur Catalunya Ràdio, des clauses dans son contrat qui lui assurerait d’importantes sommes d’argent en cas de départ forcé. Ainsi, le Barça devrait lui régler six millions d’euros s’il ne souhaite pas renouveler le coach, actuellement lié au club jusqu’à la fin de la saison. Un montant correspondant à la clause de compensation que Koeman avait lui-même payé à la Fédération néerlandaise de football (KNVB) pour pouvoir quitter la sélection.

En plus de ce couperet en cas de non-prolongation pour une troisième saison, la radio catalane indique que de licencier l’entraîneur avant la fin de son contrat actuel coûterait environ 13 millions d’euros au Barça, une somme qui correspondrait peu ou prou à ces 6 millions d’euros + son salaire de 7,2 millions annuels. Des montants très (trop) importants à débourser pour un club déjà sous l’eau financièrement, et qui tente par tous les moyens de réduire ses dépenses (départs de Lionel Messi et Antoine Griezmann, certains cadres qui baissent leur salaire…). Et si, finalement, l’avenir proche de Koeman ne se jouait pas vraiment sur les terrains?