Barça: la réponse d'Ousmane Dembélé aux critiques sur son hygiène de vie

Alors que le Barça peut enfin compter sur un Ousmane Dembélé en grande forme, l'attaquant français s'est exprimé pour beIN Sports. Le champion du monde a notamment répondu aux critiques au sujet de son hygiène de vie.

Ousmane Dembélé revit. Titulaire indiscutable de l’attaque barcelonaise depuis le début d’année, le Français marque davantage, aussi. Avec quatre buts lors de ses sept derniers matchs, il est un élément essentiel de la forme actuelle du Barça. L’occasion pour Dembélé de s’exprimer publiquement et de réagir, notamment, aux critiques qu’il endure régulièrement sur son hygiène de vie, supposée mauvaise.

"Quand tu fais quatre ans à Barcelone, on ne peut pas te parler d’hygiène de vie, assure-t-il au micro de beIN Sports. Je pense que mon hygiène de vie est bonne et je ne pense pas que c’est mon hygiène de vie qui a fait que je me blessais souvent." Cette saison, Ousmane Dembélé n’a loupé que cinq matchs sur blessure, à cause d’un claquage tendineux au mois de décembre. Rien à voir avec sa saison quasi blanche en 2019-2020 (9 matchs joués seulement).

"L'hygiène de vie, c'est les gens qui parlent"

"Cette année ça va beaucoup mieux, l’hygiène de vie, c’est les gens qui parlent", ajoute Ousmane Dembélé. Le Français sourit même du fait qu’il va davantage au contact des défenseurs à l’épaule. "C’est Clément (Lenglet) qui me pique un peu, qui me dit que je me fais bouger par les adversaires, alors parfois je mets quelques petits coups, comme ça il ne me le dit pas", explique-t-il.

Le FC Barcelone, qui pointe à un petit point seulement de l’Atlético Madrid avant de disputer le Clasico contre le Real Madrid, est revenu dans la course au titre grâce à une série de 13 victoires en 14 match en 2021. Ousmane Dembélé n’y est pas étranger et il aura son rôle à jouer dans le sprint final qui pourrait mener le Barça à un 27e titre en Liga.