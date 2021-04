Real-Barça: les compos du Clasico sont tombées, Griezmann remplaçant

Zinedine Zidane et Ronald Koeman ont sorti la grosse artillerie pour le choc de la 30e journée de Liga entre le Real Madrid et Barcelone ce samedi soir. Le gros changement concerne l'absence d'Antoine Griezmann au coup d'envoi.

Voilà un match qui pourrait bouleverser la course au titre de l’autre côté Et ça Zinedine Zidane et Ronald Koeman l’ont bien compris. L’entraîneur du Real Madrid et son homologue du Barça ont aligné des équipes résolument offensives pour le Clasico prévu ce samedi en Liga.

Zidane fait confiance aux vainqueurs de Liverpool

Avant de défier Liverpool pour le quart de finale retour de Ligue des champions, Zizou a fait confiance à ses habituels soldats et n' fait qu'un seul changement par rapport au onze victorieux des Reds (3-1). Karim Benzema est logiquement titulaire en pointe et sera à nouveau épaulé par le duo Vinicius-Valverde dans les couloirs.

Au milieu, impossible de faire sans les grognards. Luka Modric, Toni Kroos et le Brésilien tenteront de conserver leur forme étincelante pour étouffer leur rival blaugrana. Toujours privé de Sergio Ramos (blessé) et Raphaël Varane en défense, Zinedine Zidane s’appuiera à nouveau sur une charnière composée de Nacho et Eder Militao.

Griezmann et Piqué remplaçants

Tout juste revenu de blessure, Gerard Piqué n’est pas titulaire au cœur de la défense barcelonaise. Ronald Araujo lui est préféré. Clément Lenglet et Frenkie De Jong l’épauleront dans un trio qui semble avoir fait ses preuves en championnat ses dernières semaines.

Associés à la récupération, le vétéran Sergio Busquets et la pépite Pedri auront la lourde charge d’abreuver les attaquants en bon ballons. Le Français Ousmane Dembélé occupera encore la pointe de l’attaque et bénéficiera du soutien de Lionel Messi côté droit. De manière surpenante, Antoine Griezmann n'est pas dans l'équipe au coup d'envoi et Oscar Mingueza débutera.

Les compos du Clasico

Le onze du Real: Courtois, Vazquez, Militao, Nacho, Mendy, Kroos, Casemiro, Modric, Valverde, Benzema, Vinicius.

Le onze du Barça: Ter Stegen, Araujo, De Jong, Lenglet, Dest, Busquets, Pedri, Alba, Mingueza, Messi, Dembélé.