Barça: la réponse impitoyable de Koeman à Pjanic

Dans une interview à Mundo Deportivo, Ronald Koeman a justifié le traitement réservé à Miralem Pjanic au Barça. Le Bosnien s'est récemment plaint d'un manque de considération de la part de son désormais ex-entraîneur.

C’est peu dire que Miralem Pjanic n’a pas apprécié l’attitude du Barça à son égard et surtout de son entraîneur. Le Bosnien s’est longtemps plaint de son manque de temps de jeu à la fin de son aventure avec le club catalan, sans que cela change quoi que ce soit à sa situation. Invité à faire le point sur la liste des joueurs en instance de transfert, Ronald Koeman n’avait pas caché que la situation pourrait vite devenir intenable pour Pjanic.

Dans la foulée, l’ancien joueur de Metz et de l’OL, 31 ans, est parti au Besiktas, avec le coeur empli de regrets et une certaine rancœur. "Si quelqu'un m'a manqué de respect au club? Oui, l'entraîneur", a taclé le milieu de terrain dans une interview à Marca. Rarement titulaire à Barcelone, Pjanic a disputé trente matchs avec Barcelone la saison dernière, dont seulement 19 en championnat, et n'a pas joué une seule minute lors des trois premières journées de Liga cette saison.

Koeman: "Il y avait d'autres joueurs meilleurs que lui"

"La chose la plus grave, c'est que ceux qui ne jouaient pas devaient s'entraîner très dur après les matchs, pas ceux qui jouaient. Mais l'entraîneur ne venait jamais nous voir pour constater l'attitude de ces joueurs. Je n'ai jamais vu ça. Comment un joueur peut-il rester motivé ou rappeler qu'il est là ? C'est l'une des pires choses que j'ai vues, et c'est selon moi un grand manque de respect", s'est indigné Pjanic, qui a visiblement toujours du mal à digérer.

"Je pense que c'est un peu de frustration de la part du joueur, ce que je comprends, a répliqué Ronald Koeman, dans une interview à Mundo Deportivo. Mais dans notre façon de jouer, dans notre idée avec et sans le ballon, il a perdu son duel à distance avec les autres milieux de terrain. Et c'est tout, je lui souhaite le meilleur. Cela a été compliqué, nous avons essayé. Nous avons essayé et nous avons constaté qu'il y avait d'autres joueurs meilleurs que lui."