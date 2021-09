Liga: Roberto Martinez dément les rumeurs l'envoyant au Barça

Depuis quelques jours, la presse espagnole érige Roberto Martinez, sélectionneur de la Belgique, comme l’un des favoris pour prendre la succession de Ronald Koeman au FC Barcelone. Ce dernier a totalement démenti les rumeurs dans une interview accordée à Eurosport.

Les jours de Ronald Koeman au FC Barcelone seraient comptés. Ces derniers jours, dans la presse espagnole, notamment dans les colonnes de Mundo Deportivo et Sport, Roberto Martinez, sélectionneur de la Belgique est annoncé comme un des favoris pour reprendre l’équipe catalane.



Dans une interview accordée à Eurosport, ce mercredi, le sélectionneur des Diables rouge a fermement démenti les rumeurs l’envoyant en Catalogne: “Comme vous pouvez l’imaginer, il n’y a rien, vraiment rien, à commenter de mon côté, nous a confié l’Espagnol. Évidemment, il y a toujours des rumeurs, elles sont toujours là. C’est normal en football. Quand vous perdez trois matches, les rumeurs disent que vous allez perdre votre travail. Quand ça va bien, que vous avez de bons résultats, il y a aussi des rumeurs. Mais il n’y a rien à commenter me concernant à ce moment.”



Pour rappel, l’entraîneur espagnol s’est fait éliminer en quart de finale de l’Euro 2020 par l’Italie, qui a remporté la compétition quelques jours plus tard face à l’Angleterre. Roberto Martinez, qui est sous contrat jusqu’au Mondial 2022 avec la Fédération belge, doit disputer dans quelques semaines, le 7 octobre, la demi-finale de la Ligue des Nations contre la France.

Xavi, favori numéro 1?

Un autre nom revient avec insistance du côté du FC Barcelone, c’est celui de Xavi, l’ancien milieu de terrain emblématique des Blaugranas, actuellement en poste à Al-Saad, au Qatar. Il a récemment prolongé jusqu’en 2023 avec son club qatari mais pourrait se libérer si le Barça venait le chercher. D’autres noms sont cités dont celui d’Antonio Conte, libre depuis son départ de l’Inter Milan où il a remporté le titre de champion d’Italie la saison dernière.

Le FC Barcelone réalise un début de saison compliqué avec une huitième place en Liga avec un match en moins contre le FC Seville. Lors de la septième journée de Liga, les hommes de Ronald Koeman se déplaceront sur la pelouse de Cadix (jeudi 22h) ils doivent impérativement s'imposer.