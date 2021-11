Barça: Laporta n’exclut pas un retour d'Iniesta et Messi

Bien qu’il soit parti l’été dernier au PSG, Lionel Messi reste dans tous les esprits au Barça. Le président du club, Joan Laporta, a confié qu’il n'excluait pas la possibilité de le faire revenir, lui et Andrés Iniesta.

Joan Laporta n’avait pas les moyens de le retenir l’été dernier, mais il se verrait bien le récupérer. Le président du FC Barcelone a délivré une réponse très ouverte à une question d’un journaliste, à l’occasion de la présentation à la presse d’une nouvelle recrue bien connue des supporters et observateurs du club. Il s’agit du Brésilien Daniel Alves (38 ans). Le patron du Barça a été interrogé sur la possibilité de revoir deux autres légendes appartenant à la même génération dorée, sous le maillot du club catalan, Andrés Iniesta (37 ans) et Lionel Messi (34). L’un évolue au Japon depuis qu’il a quitté la Catalogne, et le second a rejoint le PSG l’été dernier.

Laporta: "Dans la vie, on ne sait jamais"

Les deux sont plus proches de la fin de leur carrière que l’inverse, Iniesta n’évoluant même plus dans un championnat de top niveau depuis maintenant plusieurs années, et pourtant, à en croire la réponse de Laporta, l’hypothèse ne serait pas si farfelue: "Je ne l'exclus pas, a-t-il répondu ce mercredi. C'est arrivé avec Dani, qui a déjà dit que l'âge n'était qu'un chiffre et qui a aussi fait un effort financier important. Vous parlez de deux joueurs spectaculaires, Leo et Andrés. Je ne peux pas prédire l'avenir, ils jouent encore. Nous les garderons toujours à l'esprit, mais pour l'instant ils ont des contrats avec d'autres clubs. Dans la vie, on ne sait jamais."

Interrogé sur la possibilité de rejouer sous le même maillot que Messi au Barça, Daniel Alves, arrivé pour encadre la nouvelle génération, est allé dans le même sens que son président, voire plus loin, son statut de joueur lui permettant de se lâcher davantage: "Que puis-je dire? Donnez-moi quelques heures, et je vais le chercher. Je n’ai jamais eu à mes côtés ni observé un coéquipier aussi fort. Les grands joueurs nous manquent toujours. Ce serait incroyable de le revoir ici. Malheureusement, il ne peut pas être là. J’encourage tous les anciens joueurs à revenir."