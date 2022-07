Barça: Laporta se félicite d'avoir battu le PSG et Chelsea dans le dossier Lewandowski

Interviewé lundi soir par la chaîne TUDN, Joan Laporta s'est dit ravi de l'arrivée de Robert Lewandowski au FC Barcelone en provenance du Bayern Munich. Dans ce dossier, qui a été bouclé pour un montant de 45 millions d'euros, le président du club blaugrana a dû lutter avec la rude concurrence du Paris Saint-Germain et de Chelsea.

Après avoir bouclé début juillet les arrivées en une journée d'Andreas Christensen et de Franck Kessié, le FC Barcelone a officialisé en moins d'une semaine les signatures de Raphinha et de Robert Lewandowski. L'arrivée du Polonais en provenance du Bayern Munich, contre 45 millions d'euros, a largement satisfait les supporters barcelonais et le président du club blaugrana, Joan Laporta.

>> Les infos mercato en direct

Le dirigeant catalan était l'invité lundi soir de la chaîne TUDN et a répondu aux questions de l'ancien joueur du Barça, Hristo Stoichkov. Il est ainsi revenu sur la complexité du dossier Lewandowski, entre la difficulté des négociations avec le Bayern Munich et la rude concurrence pour s'offrir les services du buteur polonais.

"Nous étions en compétition avec le Paris Saint-Germain et Chelsea, et le joueur a choisi de venir à Barcelone", s'est félicité Laporta, qui a précisé que ce transfert rentre "dans les finances du club", alors que le Barça a déjà déboursé 58 millions d'euros pour acheter Raphinha la semaine dernière.

Après Lewandowski, priorité à la défense

Le fait d'avoir battu le PSG et Chelsea dans la course à la signature de Lewandowski en dit long sur la volonté de l'attaquant de rejoindre le Barça. "C'est ce qui me plaît. Comme le disait Johan (Cruyff, ndlr), je veux des joueurs qui veulent venir au Barça, a expliqué Joan Laporta. Et il faut le (Lewandowski, ndlr) remercier pour ça."

Avec les arrivées de Raphinha et Lewandowski, la prolongation d'Ousmane Dembélé et la présence dans l'effectif d'Ansu Fati, Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres ou encore Memphis Depay, "nous avons une attaque qui peut offrir du spectacle et marquer beaucoup de buts", a assuré Laporta.

La priorité du club catalan est désormais de se concentrer sur sa défense. "Xavi nous a orienté sur une série de joueurs", a précisé Laporta. Dans ce secteur de jeu, après avoir recruté Christensen, le Barça va devoir se pencher sur l'arrivée de latéraux, à droite comme à gauche. Laporta espère avoir encore d'autres raisons de se réjouir d'ici à la fin du mercato.