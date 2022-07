Dembélé a baissé son salaire pour prolonger au Barça

Selon AS, l'attaquant français Ousmane Dembélé a accepté de baisser de 40% son salaire fixe pour prolonger son contrat avec le Barça jusqu'en 2024. Le président du club Joan Laporta a confirmé un "effort" du joueur.

"Rester a toujours été mon premier choix." Les premiers mots d’Ousmane Dembélé après l’annonce de sa prolongation au Barça ont de quoi surprendre. Car c’est après un très long feuilleton et de nombreuses périodes de doute que la direction du club catalan et le champion du monde français ont fini par tomber d’accord.

Si les négociations ont duré avant que l’ailier de 25 ans ne prolonge jusqu’en 2024, c’est en partie pour des raisons financières. Une donnée importante alors que le club catalan, longtemps dans le rouge, a réclamé des efforts de la part de ses joueurs.

Laporta: "Dembélé a fait un effort pour rentrer dans la nouvelle grille salariale"

Le message a fini par être entendu par le camp Dembélé, s’est félicité ce jeudi le président Joan Laporta: "J'ai de l'admiration pour Ousmane, en tant que joueur et en tant que personne. C'est un jour très important pour le Barça. Dembélé a toujours voulu rester et il a fait un effort pour rentrer dans la nouvelle grille salariale. Je suis très reconnaissant envers tous ceux qui ont travaillé pour sa prolongation."

Une baisse de salaire fixe mais...

Selon AS, l’ex-attaquant de Rennes et de Dortmund a renoncé à 40% de son salaire fixe pour rester avec les Blaugrana. Une donnée à relativiser puisqu’une bonne saison pourrait lui permettre, via des bonus, d’émarger au même niveau qu’avant sa prolongation.

Par ailleurs, avec cette prolongation de deux ans, le Barça pourrait ne pas échapper à un nouveau feuilleton l’été prochain, à un an du terme de son nouveau bail. Nous n’en sommes pas encore là et ce jeudi, Ousmane Dembélé ne pense qu’à une seule chose: poursuivre son opération séduction auprès des socios catalans. "Depuis que je suis petit, le Barça est mon club, rappelle-t-il. Cela a été très long mais maintenant tout le monde est heureux et très excité par la nouvelle saison. Je veux gagner beaucoup de titres et je vais faire de mon mieux pour le club et pour mes coéquipiers." A lui de jouer.