Lewandowski arrive au Barça pour "gagner des titres"

Le nouvel attaquant du FC Barcelone Robert Lewandowski donne un entretien à la presse allemande dans lequel il évoque les raisons qui le pousse à signer en Catalogne: un appétit d’ogre mais aussi la découverte d’un nouveau championnat.

"La difficile la plus difficile de ma vie". Voilà comment Robert Lewandowski qualifie son choix de quitter le Bayern Munich pour le FC Barcelone: "Je voulais jouer dans un autre championnat que la Bundesliga, explique l’attaquant polonais dans les colonnes de Bild. J’ai pris cette décision depuis longtemps. Mais je dois souligner que ce fut la décision la plus difficile de ma vie".

"Une opportunité unique dans une vie"

Depuis son départ du Lech Poznan pour le Borussia Dortmund en 2010, Lewandowski n’avait plus quitté la Bundesliga. Il s’apprête donc à jouer dans le troisième championnat de sa carrière. "Je voulais vivre ailleurs, découvrir quelque chose de nouveau avec ma famille, poursuit-il. Ma fille Klara va commencer l'école l'année prochaine, il fallait prendre cette décision. Si ce n'était pas maintenant, cela n'aurait probablement jamais été possible. C’est une opportunité unique dans une vie."

Vainqueur de 19 trophées avec le Bayern Munich, dont huit championnats et une Ligue des champions, l’avant-centre n’est pas rassasié: "Je veux gagner des titres avec le Barça!". Même s’il reste conscient de l’état du club. "Barcelone a eu des problèmes la saison dernière, mais le club a un potentiel incroyable et a signé de bons joueurs, rappelle-t-il. Je pense que le club est sur la bonne voie pour revenir au sommet. Mon objectif est très clair d'y arriver avec le Barça et de gagner des titres".

"Xavi a un plan pour que le Barça revienne au sommet"

Deuxième de Liga la saison passée à 13 points du Real Madrid, le club catalan est sorti dès les phases de poule de la Ligue des champions, avant de quitter la Ligue Europa au stade des quarts de finale. Pour se relever, le club a aussi enregistré les arrivées de Raphinha, Kessié et Christensen. "Xavi a un plan pour que le Barça revienne au sommet, poursuit le joueur. Je l'ai rencontré à Ibiza par hasard, mais nous avons eu une bonne alchimie tout de suite et il m'a dit: 'je t'attendrai, on travaillera bien et on pourra décrocher beaucoup de titres'".