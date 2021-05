Barça: Laporta se montre confiant pour la prolongation de Messi

Au cours d'une conférence de presse organisée ce vendredi matin, Joan Laporta a dressé un bilan de la saison du FC Barcelone. Tout en évoquant aussi l'actualité du club catalan en vue de la saison prochaine, avec la prolongation potentielle de Lionel Messi, "en bonne voie", ou l'avenir de Ronald Koeman à la tête du club.

Président du FC Barcelone depuis mars dernier, Joan Laporta s'est présenté devant les journalistes ce vendredi matin, pour dresser un bilan de la saison. L'occasion aussi pour l'homme fort du club catalan de donner plus d'informations sur les sujets qui animent ces derniers jours l'actualité du club.

"La relation avec Messi est bonne"

En premier lieu duquel, la prolongation de Lionel Messi, qui sera libre le 1er juillet prochain de s'engager où il le souhaite, puisqu'il est en fin de contrat avec son équipe de toujours. "Pour la prolongation de Messi, ça se présente bien mais ce n'est pas fait. Nous devons continuer à travailler avec toutes les personnes impliquées dans ce dossier. Nous ferons une proposition qui, dans les possibilités du club, sera à la hauteur. La relation est bonne et nous avons le sentiment que nous préparons tout ce qui est nécessaire dans la limite des possibilités pour que Leo continue."

Ces derniers jours, la presse catalane parlait d'un accord de deux saisons pour la prolongation de Lionel Messi, encore meilleur buteur de Liga cette saison, à 33 ans. L'annonce de sa prolongation pourrait même être accompagnée par l'arrivée officielle de son ami et compatriote, Sergio Agûero. "La semaine prochaine, nous annoncerons la venue de nouveaux éléments pour l'équipe première", a promis Laporta, en référence sans doute à Sergio Agüero mais aussi à Georginio Wijnaldum, tous les deux en fin de contrat et annoncés proches du club catalan.

Décision à venir pour Koeman

Quant au fait de savoir si Ronald Koeman, en fin de contrat en juin 2022, sera toujours l'entraîneur du club blaugrana la saison prochaine, Joan Laporta n'a pas pu donner une réponse précise. "Nous rencontrerons Ronald Koeman la semaine prochaine, a indiqué quand même Laporta. Nous avons toujours agi avec le plus grand respect pour Koeman, une légende du club et un professionnel qui fait son travail. Nous évaluerons nos possibilités et travaillerons pour la prochaine saison."

Après avoir repris une équipe en crise, Ronald Koeman lui a redonné un peu de vigueur, avec une Coupe du Roi remportée. Mais le Barça a connu l'élimination face au PSG dès les huitièmes de finale de Ligue des champions et a craqué dans la course pour le titre en fin de saison. "Il n'y a pas de saison de transition ici", a prévenu Laporta, décidé à redonner au club son prestige d'antan avec les succès qui vont avec.