Barça: Laporta va convoquer Koeman pour avoir des explications

L'avenir de Ronald Koeman au FC Barcelone, qui a peut-être dit adieu au titre en Liga après son nul à Levante (3-3), apparaît extrêmement flou. Selon Mundo Deportivo, Joan Laporta va s'entretenir avec lui pour mieux comprendre certaines contre-performances.

Il a lui-même conscience d’être de plus en plus fragilisé. Après le faux-pas du FC Barcelone mardi soir à Levante (3-3), Ronald Koeman a reconnu être "touché", conscient que son équipe a manqué une belle occasion de prendre provisoirement la tête de la Liga. Accrochée par le 13e du classement, Barcelone reste pointé à la deuxième place, à une longueur de l’Atlético, qui s’échappera en cas de victoire ce mercredi face à la Real Sociedad (22h).

"C'est très décevant. Il est impossible de comprendre ce qu'il s'est passé. L'objectif était de gagner les trois matchs (jusqu'à la fin de la saison) et attendre que les autres équipes perdent des points. Mais maintenant, c'est très compliqué. On avait des attentes. On pointe toujours les entraîneurs du doigt. Je comprends qu'il y ait des interrogations", a souligné Koeman, visiblement très affecté.

Il attend une autocritique de la part de Koeman

Il sait, bien sûr, qu’il sera compliqué pour lui de poursuivre son aventure en Catalogne s’il n’y a pas de titre en Liga au bout de cette saison. Il sait aussi qu’il va devoir rendre des comptes à son président. Car selon les informations du quotidien Mundo Deportivo, Joan Laporta a prévu de s’entretenir très bientôt avec le technicien néerlandais, sous contrat jusqu’en 2022.

Déçu par certaines contre-performances (défaite contre Grenade, nul contre l'Atlético, nul à Levante…), il souhaiterait s’entretenir avec lui en tête-à-tête et attendrait des explications claires sur le niveau affiché par le Barça ces dernières semaines. Laporta voudrait que Koeman procède à son autocritique, qu’il lui raconte pourquoi il a pris telle ou telle décision tactique, et pourquoi il s’est raté sur quelques matchs. Le nouveau président du Barça tient à se faire lui-même une idée précise sur Koeman, sans passer par des intermédiaires.

D'après Mundo Deportivo, il ne devrait prendre aucune décision sur l'avenir de Koeman dans la foulée de cette réunion. Il prendra plutôt le temps de la réflexion pour savoir s’il faut continuer ou non avec lui la saison prochaine. Quelle que soit l’issue du championnat, une partie du conseil d’administration barcelonais pousserait actuellement en faveur d'un changement d'entraîneur, à en croire ESPN.