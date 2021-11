Barça: la Liga valide l'arrivée de Xavi, obligé de payer lui-même sa clause libératoire

La nomination de Xavi Hernandez en tant qu’entraîneur du Barça a reçu le feu vert de la Liga ce lundi. Le technicien a payé lui-même une partie de sa clause de départ pour quitter Al Sadd et rejoindre le club catalan.

Présenté en grande pompe aux socios et à la presse, Xavi Hernandez a débuté sa mission d’entraîneur du Barça pendant la trêve internationale. Pourtant, l’histoire d’amour entre le technicien et le club blaugrana aurait pu tourner court à cause de la Liga.

Depuis la nomination de l’ancien milieu, la Ligue espagnole a vérifié la réalité économique de cette arrivée et notamment le paiement d’une clause libératoire pour mettre fin à son contrat avec l’équipe qatarienne d’Al Sadd. Selon la presse ibérique, la Liga a validé ce lundi la signature de Xavi.

Xavi a contribué à payer sa clause

Freiné dans ses ambitions sportives par le désormais célèbre plafond salarial imposé en Liga, celui qui a empêché Lionel Messi de resigner ou qui a mis en danger les recrutements de Memphis Depay ou Sergio Aguero lors du mercato, le Barça s’en est sorti par une jolie pirouette pour Xavi.

>> La Liga est disponible via l’offre RMC Sport-beIN Sports

Selon la radio Cope, le département de contrôle économique de la Liga a finalement accepté de valider le contrat du nouvel entraîneur puisqu’il a lui-même payé sa clause libératoire (estimée à 5 millions d’euros) auprès d’Al Sadd.

Pas complètement, certes, puisque le Barça a également réglé une partie selon Sport mais cela a suffi pour convaincre la Ligue présidée par Javier Tebas. L’arrivée de Xavi Hernandez sur le banc du Barça est donc bien effective et il dirigera son premier match lors du derby contre l’Espanyol ce samedi lors de la 14e journée de Liga.