Barça: le surprenant message de ter Stegen à Messi

Dans son message hommage à Lionel Messi, Marc-André ter Stegen a salué comme beaucoup de ses partenaires la légende du FC Barcelone, qui quitte le club après 21 ans passés en Catalogne. Mais le gardien allemand a aussi admis avoir eu des désaccords avec l'ancien capitaine blaugrana.

C'est une voix un peu dissonante dans la pluie d'hommages pour Lionel Messi, qui vient de quitter officiellement le FC Barcelone après 21 ans de vie commune et 35 titres gagnés. Arrivé au club en 2014, Marc-André ter Stegen est désormais l'un des quatre derniers rescapés de la victoire en Ligue des champions en 2015, la dernière pour le Barça.

"Tu as fait l'histoire avec le club de ta vie"

Ces dernières heures, les joueurs actuels du club catalan et les glorieux anciens rendent hommage un par un à la légende Lionel Messi. "Leo, ça a été un plaisir d'avoir joué avec toi toutes ces années et de vivre beaucoup de joies importantes concernant des moments et des titres", a commenté d'abord Marc-André ter Stegen, dans un post sur Instagram.

"Nous ne partagions pas le même avis"

Mais assez fidèle à sa réputation, le gardien allemand a ensuite fait preuve d'honnêteté en reconnaissant des moments plus compliqués. "Bien que de temps en temps, nous ne partagions pas le même avis, nous sommes toujours allés dans la même direction et chacun de nous a grandi en tant que personne au-delà de la victoire ou de la défaite, a lâché Marc-André ter Stegen sur sa relation avec Messi. Tu as fait l'histoire avec le club de ta vie et tu partiras comme une vraie légende du football, un accomplissement auquel jamais ne pourra s'approcher aucun autre footballeur. Tu as changé le football."

Au total, Marc-André ter Stegen et Lionel Messi ont décroché ensemble 13 titres, dont à 3 reprises la Liga. Les deux hommes se retrouveront peut-être prochainement mais en évoluant dans des équipes différentes. L'Argentin est désormais fortement pressenti du côté du PSG et a donné son accord pour rejoindre le club parisien, pour un contrat de deux saisons, comme RMC Sport a pu le confirmer ce vendredi.