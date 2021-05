Allemagne: Ter Stegen, blessé, forfait pour l’Euro

Marc-André Ter Stegen a confirmé ce lundi sa fin de saison avec le Barça. Touché au genou, le gardien de 29 ans va être opéré et ratera l’Euro avec l’Allemagne.

Sale saison pour Marc-André Ter Stegen. Déjà handicapé par plusieurs pépins physiques en début d’exercice avec le Barça, le gardien a officialisé ce lundi son forfait pour l’Euro (du 11 juin au 11 juillet). Si sa présence dans les 26 joueurs appelés par Joachim Löw pour le tournoi continental ne faisait aucun doute, la doublure de Manuel Neuer est contrainte d’y renoncer en raison d’un souci au genou.

"J’ai décidé avec l’équipe médicale du club que je ferai une intervention complémentaire sur mon genou. Je suis triste de manquer l’Euro 2020 cet été avec l’Allemagne, a annoncé Marc-André Ter Stegen dans un message posté sur les réseaux sociaux. Pour la première fois depuis de nombreuses années, je serai un fan à la maison pour soutenir mon pays, j’espère que nous le gagnerons!"

Un seul titre cette saison

Titulaire lors de la défaite du Barça contre le Celta Vigo (1-2) ce dimanche lors de la 37e journée de Liga, Marc-André Ter Stegen n’ajoutera pas un autre titre cette saison. Après avoir gagné la Coupe du Roi, l’Allemand ne remportera pas le championnat d’Espagne avec le club blaugrana. Pas plus que l’Euro avec la Mannschaft.

En Ligue des champions, les rêves de gloire de l’ancien gardien de Mönchengladbach s’étaient brisés face au PSG d’un Kylian Mbappé virevoltant et auteur d’un triplé au Camp Nou (1-4) lors d’un huitième de finale aller mémorable.

Coup dur pour l’Allemagne avant de défier les Bleus

La blessure de Marc-André constitue une très mauvaise nouvelle pour la sélection allemande. Certes, Manuel Neuer a retrouvé la forme mais la différence de niveau entre son habituelle doublure et le duo Trapp-Leno, les deux joueurs appelés lors des précédentes absences du Barcelonais, est notable.

"Après la pause estivale, quand nous serons de retour sur le terrain, j’espère pouvoir jouer avec les fans une fois de plus, cela me manque, a encore lancé l’international aux 25 sélections. Merci de votre soutien tout au long d’une saison difficile et restez en santé!"

L’Allemagne affrontera l’équipe de France dès son premier match de l’Euro, le 15 juin. Les partenaires de Julian Draxler défieront ensuite le Portugal (19 juin) et la Hongrie (23 juin) dans les trois matchs du groupe F disputé à Munich.