Le président de l’Atlético craint des sifflets contre Griezmann

Enrique Cerezo, président de l’Atlético de Madrid, craint la réaction d’une frange du public madrilène contre Antoine Griezmann, de retour deux ans après son départ pour le FC Barcelone. Mais il appelle à la retenue.

Antoine Griezmann est de retour à l’Atlético de Madrid. Mais cela ne ravit pas forcément tous les supporters des Colchoneros, toujours échaudés par les circonstances du départ de l’international français pour le Barça en 2019. S’il avait décidé de rester au club (alors interdit de recrutement) en 2018, en l’annonçant via sa célèbre vidéo ‘la decision’, Grizou était parti un an plus tard, dans des circonstances tendues.

Sifflets et plaque souillée lors de son retour au Wanda Metropolitano en 2019

Le Barça avait versé la clause libératoire de 120 millions d’euros quelques jours avant qu’elle ne passe à 200 millions d’euros. L’Atlético avait dénoncé un "manque de respect", en accusant le club catalan et le joueur d’avoir secrètement discuté en cours de saison alors que les deux rivaux étaient au coude à coude en Liga. Le joueur avait annoncé son départ dès le mois de mai mais l’Atlético, furieux de la tournure des négociations, l’avait exhorté à venir s’entraîner. Il avait finalement séché la reprise avant de rejoindre la Catalogne.

Lors de son retour au Wanda Metropolitano en décembre 2019, Griezmann avait vécu un calvaire en étant sifflé par tout le stade, alors que certains supporters avaient saccagé sa plaque à l’entrée du stade. Enrique Cerezo, président des Colchoneros, s’attend donc à une certaine défiance pour le retour du champion du monde 2018.

Cerezo: "Des supporters n'aimeront pas ça"

Comprendrait-il des sifflets contre l'international français? "Je comprendrais, mais ce que je veux dire, c'est que ça ne mènera à rien", a-t-il confié à la Cadena Ser, jeudi. "Il est parti d'une manière étrange, mais il a montré qu'il était fou de revenir à l'Atlético de Madrid, a-t-il ajouté. Il y a des fans qui n'aimeront pas ça, mais il y en a d'autres qui étaient ravis de son retour et finalement ce qui est important, c'est la performance et le fait d'avoir la meilleure équipe. Il arrive dans des conditions extraordinaires pour nous et cela montre à quel point il est impatient de jouer ici."

Le dirigeant confie aussi qu’il ne s’attendait pas à réaliser cette opération. "C'est un coup à trois bandes et nous avons eu la chance d'avoir Griezmann pour les deux prochaines années, a-t-il raconté. Nous ne comptions pas sur Griezmann, mais nous ne savions pas non plus que Saúl allait partir (à Chelsea). Je n'ai pas pu lui parler encore car j'étais en France."