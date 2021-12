Barça: les anciens dirigeants seraient surpris par un tacle d'Alves à l'encontre de Bartomeu

Dans un entretien ce jeudi, Dani Alves a expliqué qu'il n'aurait pas pu revenir au FC Barcelone sous la direction de Josep Bartomeu, qui a démissionné de son poste de président en octobre 2020. Pourtant, selon une information de Sport, le latéral brésilien aurait contacté l'ancienne direction pour tenter un retour en 2019.

Revenu ces dernières semaines au FC Barcelone, Dani Alves a un objectif bien précis en tête. Le latéral souhaite disputer la Coupe du monde 2022 avec le Brésil et a l'ambition d'être encore compétitif pour être sélectionné. Parti à l'été 2016 de la Catalogne, en direction de la Juventus Turin, le joueur de 38 ans va devoir avant cela convaincre ses dirigeants, lui qui est sous contrat jusqu'en juin 2022.

Au cours d'un entretien avec Alkass Sports Channels ce jeudi, Dani Alves a expliqué les raisons de son retour, l'occasion de tacler l'ancienne direction et notamment Josep Bartomeu, qui a démissionné de son poste de président en octobre 2020 et remplacé depuis par Joan Laporta. "Je n'aurais pas accepté une offre de sa part, je suis parti quand il était président et ça n'avait aucun sens de travailler encore avec lui", a commenté Dani Alves.

Alves se serait proposé à Bartomeu en 2019

Mais selon Sport, la version de Dani Alves n'est pas totalement fidèle à la réalité. En 2019, Dani Alves et Josep Bartomeu auraient eu une discussion pour parler d'un éventuel retour. "Monsieur le président, tout va bien? Je veux revenir au Barça, rentrer chez moi et jouer la Coupe du monde 2022 en tant que joueur du Barça, aurait ainsi proposé Alves à l'ancien président du club catalan. Laissons notre fierté de côté, nous avons besoin les uns des autres et nous le savons."

"Pour un retour, pas de problème, mais les responsables sportifs du Barça devraient être d'accord, avez-vous parlé avec Eric Abidal? (ancien directeur sportif, NDLR)", aurait alors répondu Bartomeu à Dani Alves, même si l'opération ne s'est pas réalisée ensuite. Réclamé par Xavi, Dani Alves pourra commencer à jouer avec le club blaugrana en ce début d'année 2022, lui qui reste sur deux saisons au Brésil avec Sao Paulo et qui devait patienter depuis son retour.