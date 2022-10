Barça: Lewandowski "savait que ce ne serait pas facile"

Dans un entretien accordé à La Vanguardia, Robert Lewandowski fait le point sur son début d’aventure au Barça. Malgré les difficultés du club catalan, sorti au premier tour de la Ligue des champions, l’attaquant polonais de 34 ans affiche son optimisme, ravi d’évoluer au Camp Nou.

Son rendement n’a quasiment pas changé. Depuis qu’il a quitté le Bayern Munich pour rejoindre le Barça, en juillet dernier, Robert Lewandowski abîme toujours autant les filets adverses. En 17 apparitions, l’attaquant de 34 ans a inscrit 18 buts sous le maillot catalan (toutes compétitions confondues).

Mais son efficacité n’a pas permis à son équipe de briller en Ligue des champions. Avant même la dernière journée du groupe C, les joueurs de Xavi savent déjà qu’ils n’accéderont pas aux 8es de finale, devancés par le Bayern et l’Inter. Ils devront se contenter de la Ligue Europa en début d’année prochaine. Une situation qui n’étonne pas vraiment Lewandowski.

"Nous avons beaucoup de jeunes qui ont besoin d’expérience"

"Je savais que la première saison n’allait pas être facile, explique l’international polonais (134 sélections, 76 buts) dans un entretien accordé à La Vanguardia. C’était un gros défi pour moi, mais parfois il faut sortir de sa zone de confort et relever de nouveaux défis dans la vie. Je suis heureux parce que je vis de nouvelles choses en tant que footballeur et en tant qu’être humain."

"Nous avons beaucoup de jeunes qui ont besoin d’acquérir de l’expérience et d’apprendre à trouver un moyen de gagner dans les grands matchs de Ligue des champions, poursuit le n°9 du Barça. Ce sont des détails. Il faut affronter certaines situations avec plus d’intelligence. Dans le football, il faut parfois savoir juste gagner et pas jouer pour gagner. C’est ce qui nous est arrivé. Mais ces défaites nous rendent plus forts pour l’avenir."

"C’est un processus qui demande du temps"

Un avenir que "Lewy" imagine ensoleillé pour la formation blaugrana: "Je suis sûr que ces revers vont nous faire grandir en équipe et que la saison prochaine tout sera différent. J’en suis sûr. Nous évoluons. Je ne m’attendais pas à arriver et que tout se passe bien lors de la première saison. J’insiste sur le fait que c’est un processus qui demande du temps et de la patience."

En attendant, Lewandowski savoure son statut de joueur du Barça. Un club qu’il rêvait de rejoindre depuis son plus jeune âge. "Je suis là où je voulais être. Quand on se sent à l’aise et heureux, tout est plus facile, assure-t-il. J’avais un souhait au fond de mon cœur. Quand j’étais jeune, je regardais les matchs du Barça à la télévision, je me souviens de la manière dont ils jouaient et des joueurs qu’ils avaient. C’était de grands noms. Ce sont des choses qui restent dans la tête pour toujours".