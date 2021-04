Barça: Messi honoré, en famille, pour son record de matchs disputés

Lionel Messi est devenu avant la trêve internationale le joueur le plus capé de l’histoire du FC Barcelone, devant Xavi Hernandez. Avec 768 matchs disputés. Un record pour lequel l’attaquant argentin a été célébré en marge de la réception de Valladolid, ce lundi au Camp Nou.

Aucun joueur n’a porté le maillot blaugrana plus souvent que lui. Dans toute l’histoire du FC Barcelone, fondé en 1899. Après avoir été formé à la Masia, Lionel Messi a débuté sa carrière avec le club catalan en octobre 2004. Seize ans et demi plus tard, l’attaquant argentin est devenu le joueur le plus emblématique du Barça. Le plus capé aussi.

Avant la trêve internationale, La Pulga a profité du carton sur la pelouse de la Real Sociedad (1-6) pour faire sa 768e apparition avec le club culé (663 buts, 291 passes décisives). De quoi battre le record de longévité de Xavi Hernandez (767 matchs).

Un maillot encadré, spécialement pour l’occasion

Une performance pour laquelle Messi a été honoré en marge de la réception de Valladolild, ce lundi au Camp Nou, lors de la 29e journée de Liga. Gerard Piqué, Sergio Busquets et Sergi Roberto, les autres tauliers du vestiaire, sont venus lui remettre un maillot encadré, spécialement pour l’occasion.

Le sextuple Ballon d’Or a posé avec sur la pelouse, en compagnie de sa femme Antonella et de leurs trois fils Thiago, Mateo et Ciro. Avant de s’offrir une photo de groupe avec l’ensemble de ses partenaires. Tout sourire. Et de prendre part à son 769e match pour le Barça. Sans doute pas le dernier, même si son avenir reste toujours incertain à moins de trois mois de la fin de son contrat en Catalogne.