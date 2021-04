Mercato: le pactole que réclamerait le clan Haaland au Barça

Quelques jours après la visite de Mino Raiola et du père d'Erling Haaland au Barça, la radio catalane RAC1 annonce les montants réclamés par l'entourage du buteur de Dortmund à Joan Laporta, en cas de transfert cet été. Une somme totale colossale.

Le Barça est dans une situation financière très délicate, avec une dette dépassant le milliard d'euros. Ce qui n'empêche pas la direction du club de scruter le marché, en vue du mercato estival... sur fond de dossier Lionel Messi, que le président Joan Laporta aimerait prolonger. Parmi les possibles gros coups à faire dans quelques mois, un certain Erling Haaland.

Mais pour s'offrir l'attaquant de Dortmund, qui aurait des envies d'ailleurs dès l'été, il faudra débourser plus d'un billet. Car en plus de l'indemnité à verser au club allemand si un accord est trouvé - qui pourrait se situer au delà des 150 millions d'euros - il faudra penser au salaire et aux commissions.

Un salaire annuel de 30 millions d'euros net

Mino Raiola et le père du buteur norvégien ont rendu visite au Real Madrid ainsi qu'à la direction du FC Barcelone cette semaine. RAC1 pense connaître les montants réclamés par le clan Haaland à Joan Laporta. Ils sont colossaux. Selon la radio catalane, les sommes évoquées seraient:

>>> 20 millions d'euros de commission pour l'agent

>>> 20 millions pour le père de l'attaquant de Dortmund

>>> 30 millions d'euros de salaire annuel net pour le joueur

>>> évidemment le montant du transfert à régler auprès du Borussia

>>> en prime, l'assurance que Lionel Messi reste

Ce qui fait cher le package. Même si la première expérience d'Erling Haaland dans un grand club a de quoi faire saliver, avec des statistiques XXL. En attendant, les derniers échos de la presse espagnole évoquaient une préférence supposée de l'attaquant pour le Real Madrid.