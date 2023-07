Barça: "Nous avons une meilleure équipe que le Real Madrid", lance Laporta avant la saison

Dans un entretien à Sport ce mardi, Joan Laporta a lancé les hostilités pour la saison à venir en Liga, estimant que le FC Barcelone avait une "meilleure équipe" que le Real Madrid.

Champion en titre en Liga, le FC Barcelone sera logiquement l'un des favoris à sa propre succession. Comme souvent ces dernières années en championnat, le club catalan s'apprête à batailler pour le titre face au Real Madrid et à l'Atlético de Madrid. Pas de quoi inquiéter Joan Laporta.

Dans un entretien à Sport, le président du FC Barcelone a lancé les hostilités: "Nous avons une meilleure équipe que le Real Madrid et, individuellement, nous sommes également meilleurs que nos rivaux, et de loin, a estimé le dirigeant. En tant que socio et en tant que supporter, je suis très satisfait de l'équipe que nous sommes en train de construire."

"Je me concentre sur la construction d'une bonne équipe plutôt que sur le recrutement d'individualités"

Pour l'heure, le Barça a recruté Ilkay Gündogan, qui arrive libre en provenance de Manchester City. Outre le milieu allemand, Laporta a signé également le défenseur espagnol Inigo Martinez. "Nous avons recruté Gundogan et Íñigo Martínez et ils vont nous permettre de réaliser de grandes performances, tout comme les autres joueurs qui vont arriver", a promis Laporta. Du côté des départs, le capitaine Sergio Busquets a tourné une longue page - la seule en club - de sa carrière, tout comme Jordi Alba.

Avec le départ de Busquets, Sergi Roberto a récupéré le brassard de capitaine. "Nous avons déjà une équipe très compétitive. Nous avons remporté la Liga et notre club peut continuer à être hégémonique dans cette compétition, a lancé encore Joan Laporta. Je me concentre sur la construction d'une bonne équipe plutôt que sur le recrutement d'individualités."

Pour le FC Barcelone, il faudra confirmer ce nouvel élan aussi en Ligue des champions, après une saison marquée par une élimination dès les phases de groupes. De son côté, Xavi a encore demandé un milieu de terrain et un latéral pour boucler son effectif en vue des objectifs. Joan Laporta a promis de "satisfaire" son entraîneur pour réaliser les ambitions de l'équipe.