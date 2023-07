Barça: Laporta fait de la prolongation de Dembélé une grosse priorité malgré des agents "difficiles"

Joan Laporta a abordé ce mardi la question d’une prolongation d’Ousmane Dembélé au FC Barcelone pendant l’été. Le président du club blaugrana a confirmé négocier pour un nouveau contrat avec l’ailier français dont Xavi raffole tant en Liga.

Arraché à Dortmund en 2017 après la vente de Neymar au PSG, Ousmane Dembélé a alterné les bonnes et mauvaises saisons avec le Barça. Après une campagne 2022-2023 réussie sous les ordres de Xavi, l'ailier français entre dans sa dernière année de contrat. La signature d'une prolongation lors du mercato estival devient donc une priorité pour sa direction et notamment pour Joan Laporta.

"Dembélé est un joueur très aimé du coach, du secrétariat technique et de moi-même. Je suis un grand fan. Il a des représentants qui sont difficiles quand il s'agit de négocier, a indiqué le président blaugrana ce mardi dans un entretien accordé au journal Mundo Deportivo. Je respecte leur position mais ils négocient à la dernière minute. Maintenant, nous sommes en négociation pour que cela continue et nous espérons que cela sera résolu, mais je suis d'avis qu'il sera là jusqu'au bout."

Dembélé a aidé le Barça en 2022

Au moment de signer sa dernière prolongation durant l'été 2022, "Dembouz" a accepté de faire des efforts sur le plan salarial afin d'aider le Barça à rester dans les clous du FPF. Joan Laporta l'a encore remercié pour cela... non sans oublier de rappeler que le club catalan l'avait soutenu lors de ses nombreuses blessures qui l'ont éloigné des terrains.

"Xavi est ravi de lui, moi aussi et ses agents le savent et c'est pour cela qu'ils sont insistants mais nous n'allons pas perdre notre logique, le bon sens et la sérénité que nécessitent ces opérations, a encore estimé le patron du Barça. Nous avons notre structure salariale. Dembélé est dans la partie haute, on va essayer de le garder. Il y a une contre-proposition de sa part, il a fait un effort l'an dernier pour nous donner de la marge avec le fair-play mais toutes les parties doivent garder de la modération."

"Dembélé est heureux au Barça"

Pas question non plus de se laisser influencer par la peur de le perdre cet été. Jusqu'au 31 juillet, Ousmane Dembélé est susceptible de s'en aller moyennant le paiement d'une clause libératoire fixée à 50 millions d'euros.

"Ousmane Dembélé est heureux au Barça et c'est notre grande chance parce qu'au Barça on l'apprécie, a ensuite estimé Joan Laporta. Je pense qu'il va continuer et c'est ce qu'il veut."

Et peu importe si le PSG s'intéresse au champion du monde 2018 en cas de départ de Kylian Mbappé: "Nous avons eu cette peur l'année dernière et cela ne s'est pas produit. Ousmane Dembélé veut continuer au Barça et je pense qu'il n'est pas partisan de s'en aller dans une équipe."