Mercato: le Barça fait une croix sur Haaland pour prolonger Messi

Selon des informations de TV3, le FC Barcelone a renoncé à l'idée de recruter Erling Haaland cet été. Le club catalan n'a pas les capacités financières pour prolonger Lionel Messi et attirer l'attaquant norvégien.

Lionel Messi ou Erling Haaland, le Barça a choisi. Légende du FC Barcelone, l'attaquant argentin a la préférence de son club de toujours, qui aurait renoncé à attirer la pépite norvégienne cet été. Selon des informations de TV3, le Barça va surtout s'activer pour prolonger la "Pulga".

Le Barça espère pouvoir attendre 2022

Avant la dernière journée de Liga, sans véritable enjeu puisque le FC Barcelone ne peut plus être champion et est déjà qualifié pour la prochaine Ligue des champions, Lionel Messi n'a toujours pas prolongé en Catalogne. Depuis janvier, il est déjà libre de s'engager où il le souhaite et ne sera plus un employé du club le 30 juin prochain.

Mais le sextuple Ballon d'or ne devrait pas en arriver là. Selon Mundo Deportivo, la confiance est de mise pour une prolongation. Celle-ci aura des conséquences sur le plan économique en raison de son important salaire. Mais le dossier est la priorité de Joan Laporta depuis son élection à la présidense du FC Barcelone en mars dernier. L'avenir de l'Argentin devrait donc sceller une potentielle arrivée d'Haaland.

Le transfert du Norvégien serait estimé à 150 millions. Ce qui, au vu des finances actuelles du Barça, ne semble pas réalisable. Du moins, pas en parallèle de la prolongation de Lionel Messi. Pour garder l'Argentin de 33 ans, il faudra donc sacrifier les espoirs d'attirer une autre star, et certainement aussi vendre pour équilibrer les comptes.

Malgré tout, le Barça ne renonce pas définitivement à Haaland, et pourra à l'avenir revenir à la charge, d'autant plus si le joueur reste au Borussia Dortmund une saison de plus. En juin 2022, Erling Haaland disposera d'une clause de départ estimée à 75 millions d'euros. Pas sûr toutefois qu'il n'ait pas changé d'air d'ici là.