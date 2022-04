Le PSG lance une vente aux enchères pour une NFT vidéo de Messi Ballon d'Or

Le PSG va ouvrir une vente aux enchères pour une vidéo NFT de Lionel Messi, qui a remporté son septième Ballon d'Or cette saison. Les collectionneurs de NFT peuvent s'inscrire dès ce vendredi.

Le Paris Saint-Germain va lancer une enchère pour une vidéo NFT de Lionel Messi Ballon d'Or, dont l'acquéreur gagnera également une expérience grandeur nature d'un week-end avec les joueurs, dont la star, a annoncé vendredi le club. Cette oeuvre numérique représente une minute et demi d'images de Messi, enrichies d'animations, de son arrivée à Paris à la réception du ballon d'Or, avec son premier but au Parc des Princes. Une NFT, "Non-Fungible Token", ou "jeton non fongible" en français, est un objet virtuel. Un certificat d'authenticité numérique infalsifiable témoigne de sa propriété.

Premier joueur du PSG Ballon d'Or

Les collectionneurs de NFT peuvent s'inscrire dès vendredi pour participer à une enchère qui va durer une semaine à compter du mardi 3 mai pour cette oeuvre baptisée "Ballon d'Or #7" . Le PSG célèbre de cette façon le septième Ballon d'Or de Messi "et le premier jamais remporté par un joueur Rouge et Bleu en activité". George Weah, couronné en 1994, avait joué la première moitié de la saison au PSG mais avait reçu le Ballon d'Or sous le maillot de l'AC Milan.



L'enchère permettra d'acquérir une NFT mais aussi un week-end à Paris accompagné d'une expérience auprès des joueurs du Paris Saint-Germain. Le PSG va "un cran plus loin" en créant "une pièce complète combinant une création digitale dynamique unique et un contenu unique d'expériences dans la vraie vie (real life experience, en anglais)", explique Fabien Allègre, responsable de la marque du club.