Barça: Piqué blessé et probablement forfait en Ligue des champions

Sorti sur blessure samedi lors du nul entre le FC Barcelone et Alavés (1-1) en Liga, Gerard Piqué est touché à la jambe droite. Le défenseur espagnol devrait manquer le match de Ligue des champions mardi face au Dynamo Kiev.

Il a quitté le terrain en boitant et en grimaçant. Titulaire samedi lors du nul concédé par le Barça face au Deportivo Alavés (1-1), à l’occasion de la 12e journée de Liga, Gerard Piqué est sorti sur blessure dès la 70e minute de jeu. Il souffre d’une élongation au mollet droit. "Les examens réalisés ce matin ont confirmé que Gerard Piqué souffrait d'une élongation au soléaire de la jambe droite. La durée de son absence dépendra de son évolution", a indiqué le club blaugrana dans un communiqué.

Lenglet pourrait en profiter

Selon la presse espagnole, Piqué devrait manquer le déplacement du Barça mardi en Ukraine, sur le terrain du Dynamo Kiev (21h) en Ligue des champions. Un rendez-vous important pour les Catalans, seulement troisièmes de leur groupe derrière le Bayern Munich et le Benfica Lisbonne. Son absence pourrait permettre à Clément Lenglet de gratter du temps de jeu. C’est lui qui a pris place en charnière centrale au côté d’Eric Garcia après la blessure de Piqué, qui disputait son 13e match de la saison.

Sergio Agüero, lui, a passé un "examen cardiologique" après avoir été victime d'un léger malaise samedi. A la 40e minute, l’avant-centre argentin s'est allongé à terre en se touchant la poitrine, avant de céder sa place en marchant et d’être transféré à l’hôpital. "Je lui ai demandé comment il allait, il m'a dit qu'il ne se sentait pas bien. Ils l'ont emmené à l'hôpital pour voir ce qu'il a eu. Je ne peux pas en dire plus", a indiqué l'entraîneur intérimaire de Barcelone, Sergi Barjuan, en conférence de presse d'après-match, sans donner plus de détails.