Barça: sifflé par ses propres supporters, Umtiti leur envoie un message

Entré en jeu face à la Juventus lors d’un match dans le cadre du Trophée Joan Gamper dimanche à Barcelone, le défenseur français Samuel Umtiti a essuyé les sifflets des fans du Barça. En réponse, le défenseur français poussé vers la sortie par son club a posté un message sur les réseaux sociaux.

Triste dimanche pour Samuel Umtiti. Pas dans les plans de Ronald Koeman, le défenseur central fait partie des joueurs que le Barça souhaite voir partir au mercato. Or s’il n’est plus désiré par son club, le champion du monde français ne l’est plus non plus par les supporters du FC Barcelone. Dimanche, à l’occasion du match face à la Juventus (3-0) lors du Trophée Joan Gamper 2021 au stade Johan-Cruyff, à Barcelone, l’ancien Lyonnais (mais aussi Pjanic), a été sifflé par les fans catalans lors de la présentation des équipes avant d’être à nouveau leur cible lors de son entrée en jeu à la place d’Araujo, en 2e période.

Le message de Samuel Umtiti © @Instagram

Il n'a pas participé aux célébrations du trophée

Déjà assommés par le départ de Messi, les supporters blaugrana reprochent à Big Sam de rester au club malgré des conditions salariales très avantageuses compte tenu de son temps de jeu famélique. L’ex-Gone qui songerait désormais à un prêt n’a pas bien accueilli ces sifflets rapporte Sport. Il a d’ailleurs brillé par son absence lors des célébrations du trophée, après la victoire du Barça face à la Vieille Dame. Un peu plus tard, sur les réseaux sociaux, Umtiti s’est fendu de ce message en guise de réponse : "Parfois, il est préférable de ne rien dire et de laisser le silence s’occuper des choses."