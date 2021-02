Barça-PSG : "Je suis sûr qu'on fera un grand match", promet Riqui Puig

Le jeune milieu de terrain catalan et ses coéquipiers ont écrasé Alavés samedi soir (5-1) à trois jours d'accueillir les Parisiens au Camp Nou, en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions.

Si le PSG n'a pas tout à fait rassuré contre Nice (2-1) avant de retrouver le Barça en Ligue des champions, ce n'est pas le cas des Catalans. Faciles vainqueurs d'Alavés samedi soir (5-1), ils ont fait le plein de confiance et oublié leur piètre prestation contre Séville en Coupe du Roi (0-2).

Titulaire pour la deuxième fois de la saison en Liga, Riqui Puig a disputé l'intégralité de la rencontre et aborde avec envie la réception des Parisiens. "On a hâte d'y être, on veut être à la hauteur et je suis sûr qu'on fera un grand match", a prévenu le jeune milieu (21 ans), formé à La Masia.

Écarté par Ronald Koeman, qui l'accusait même d'être une "taupe" dans le vestiaire, Puig est revenu dans les bonnes grâces du coach néerlandais en profitant des nombreuses blessures en Catalogne (Coutinho, Fati, Sergi Roberto).

11 victoires en 13 matches pour le Barça en 2021

Aligné aux côtés de Sergio Busquets et du tout jeune Ilaix Morba (18 ans) dans l'entrejeu, Puig a signé une prestation convaincante et sera candidat à une place de titulaire contre le Paris-Saint-Germain.

"Je me suis senti à l'aise. À côté de Busquets, le plus expérimenté, tout est plus facile. Il nous aide beaucoup. Jouer 90 minutes me donne de la confiance", s'est réjoui le jeune milieu.

Depuis le passage en 2021, les Catalans ont gagné 11 de leurs 13 matches, dont un parfait sept sur sept en Liga, où ils occupent désormais la deuxième place, à huit points de l'Atlético Madrid.