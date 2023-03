Barça-Real: le journal As met 0/10 à Benzema

Le journal madrilène As s’est montré particulièrement sévère avec Karim Benzema en lui infligeant la note de 0/10 pour sa prestation lors du Clasico entre le Barça et le Real (2-1), dimanche.

Le Real Madrid a quitté Barcelone avec des regrets dimanche soir. Il s’est incliné 2-1 dans les arrêts de jeu après avoir a cru gagner sur un but hors-jeu de quelques millimètres de Marco Asensio. Ce revers éloigne les Merengues du titre avec désormais 12 points de retard. Dans ce tableau moribond, un joueur concentre les critiques dans le quotidien As: Karim Benzema. L’attaquant français a ainsi écopé de la note de 0/10 dans le journal, sans pitié avec l’attaquant.

"Encore une fois invisible. Rien de rien."

"Encore une fois invisible, indique l’article. Rien de rien. Il ne parvient pas à fournir la possession en descendant pour recevoir le ballon, ni ne semble montrer sa patte à l'intérieur de la surface. Il est à mille lieues de cette version brillante qui lui a valu le Ballon d'Or. On le voit sans rythme, lent ; mais de manière générale, courir et jouer. Si Madrid récupère son attaquant, il aura un trésor, mais il attend ce jour depuis trop longtemps. Et ça ne vient pas. Note: 0."

Il est évidemment le moins bien noté de l’équipe même si As n’épargne pas les autres cadres madrilènes à l’instar de Luka Modric (2), Dani Carvajal et Federico Valverde (3 chacun, tout comme Ferland Mendy). Thibaut Courtois est le mieux noté (9).

Marca, l’autre journal madrilène, se montre moins véhément avec l’ancien Lyonnais, tout en soulignant ses difficultés dans le jeu. "Il n'y est pas, écrit le journal. Au moins, il n’est plus comme avant. Le manque d'étincelle physique est perceptible en raison de ses problèmes physiques continus et cela l'affecte dans le jeu et dans la prise de décision." Marca se montre bien plus sévère avec Carvajal. "Ancelotti a un sérieux problème avec Carvajal", estime le quotidien.