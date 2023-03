Barça-Real: Ancelotti peste contre le hors-jeu d'Asensio, Xavi le reprend de volée

Carlo Ancelotti confie rentrer à Madrid avec un sentiment de doute sur le but refusé à son équipe pour un hors-jeu infime de Marco Asensio, dimanche après le clasico remporté par le Barça face au Real (2-1). Xavi s’est dit incrédule face à cette déclaration.

Le Clasico a basculé pour quelques millimètres, dimanche. Le Barça a fait un grand pas vers le titre en s’imposant dans le temps additionnel face au Real Madrid (2-1) sur un but de Franck Kessie. Mais le match a bien failli tourné en faveur des visiteurs quelques minutes plus tôt. Marco Asensio (82e) a bien marqué pour les Madrilènes à la réception d’un centre de Daniel Carvajal. Mais le but a été refusé quelques instants plus tard après recours à l’assistance-vidéo pour un hors-jeu de quelques millimètres d’Asensio, par rapport à l’épaule de Jules Koundé. Une décision qui a laissé Carlo Ancelotti circonspect à l’issue de la rencontre.

"Parler du VAR, c'est grotesque", lance Xavi

"Nous avons fait un match complet de la première à la dernière minute, a lancé l’entraîneur italien. Nous n'avons pas gagné ce match pour un hors-jeu sur lequel nous avons encore un doute. Nous rentrons à Madrid avec des doutes." Relancé sur le sujet, Carlo Ancelotti a maintenu ses interrogations. "Le hors-jeu au Mondial (des clubs, ndlr) était clair, mais aujourd'hui, il me reste cette question: était-ce un hors-jeu?, s’interroge-t-il. Je ne sais pas. Le hors-jeu avec le semi-automatique semblait assez clair."

Ces déclarations ont un peu agacé son homologue catalan, Xavi. "Parler du VAR aujourd'hui, c’est grotesque, a lancé l’entraîneur du Barça. C'est un hors-jeu clair. Nous avons pris un match dans lequel nous étions généralement meilleurs. Le but de Kessie a rendu justice. Sans VAR, c'est beaucoup plus difficile, c'est pourquoi j'aime ça. C'est plus juste. Un hors-jeu est ou n'est pas, c'est pourquoi cela me surprend".

Avec ce succès, le Barça a fait un grand pas vers le titre avec 12 points sur le Real, deuxième à 12 journées de la fin. "Dans le vestiaire, il y avait de la joie, de la satisfaction, a conclu Xavi. L'année dernière, nous avions 12 points de retard. Nous avons pris 15 points au Real Madrid depuis octobre. Il est temps de faire le bilan. Pour l'instant, nous n'avons gagné que la SuperCoupe, cette Liga nous ne pouvons que perdre. Nous devons nous déconnecter. Mais nous ne pouvons pas nous détendre, il reste encore beaucoup de championnat."