Barça: Neymar et plusieurs illustres anciens saluent le record de Messi

Neymar apparaît sur une vidéo du FC Barcelone en compagnie de plusieurs anciens ou actuels joueurs du club pour féliciter l’Argentin, qui a égalé le record de Xavi du nombre de matchs joués avec les Blaugrana.

Lionel Messi est un peu plus entré dans la légende du FC Barcelone, lundi soir face à Huesca (4-1). L’attaquant argentin a égalé le record de Xavi du nombre de matchs joués avec le Barça. Il en compte désormais 767 et devrait le dépasser dès dimanche lors du déplacement sur le terrain de la Real Sociedad (21h, 28e journée de Liga). Pour fêter cette occasion, le sextuple Ballon d’Or s’est offert un doublé magnifique avec deux frappes lointaines, dont l’une en pleine lucarne.

S’il a célébré lui-même ce chiffre symbolique, le Barça avait également tout prévu. Le club a mis en ligne une vidéo de plusieurs joueurs, anciens ou actuels, félicitant la Pulga. Plusieurs invités de marque sont invités sur celle-ci dont Neymar. L’attaquant du PSG, grand ami de Messi depuis leur passage commun entre 2013 et 2017, a qualifié de "génie" le natif de Rosario. Il a ensuite mimé sa célébration en levant ses deux index vers le ciel.

La présence de l’attaquant du PSG est un geste assez fair-play de la part du club catalan, qui a mis longtemps à digérer son départ pour Paris. Ses déclarations en décembre dernier auraient aussi pu crisper le club sur un sujet aussi sensible que l’avenir de Messi, en fin de contrat en juin prochain. Sur ESPN, il avait clamé sa volonté d’évoluer de nouveau avec la star argentine. "C'est ce que je veux le plus, pour prendre du plaisir avec lui encore, avait-il insisté. Cela pourrait être n'importe où, ça ne me pose aucun problème! Mais je veux rejouer avec lui, c'est certain. C'est sûr, il faut qu'on le fasse l'année prochaine."

Depuis, Neymar, sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, a fait un pas vers une prolongation dans la capitale française. Plusieurs autres joueurs parisiens ont ouvertement déclaré leur flamme à l’Argentin, provoquant la colère des dirigeants barcelonais.



Un autre ancien du Barça, parti en mauvais termes avec le club, figure sur la vidéo hommage: Luis Suarez. Poussé vers la sortie l’été dernier, l’attaquant de l’Atlético de Madrid n’a pas manqué de saluer la performance de son grand ami. Il est "unique", a-t-il ajouté. Plusieurs légendes du club se sont joints à cet hommage unanime comme Xavi, Andrés Iniesta, Ronaldinho, Deco, Pedro, Sergio Busquets, Javier Mascherano ou Gerard Piqué entre autres.