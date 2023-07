"Faire les choses pour l'argent n'est pas ma façon de voir les choses", Gerard Piqué critique le modèle saoudien

Dans un entretien accordé à la radio espagnole, l’ancien défenseur central du FC Barcelone Gerard Piqué critique le modèle de l’Arabie Saoudite et assure qu’il aurait refusé de s’y rendre en cas de proposition.

Gerard Piqué et l'art de l’esprit de contradiction. Après avoir notamment organisé la Coupe Davis sous un tout nouveau format, plus lucratif et très critiqué, l’ancien défenseur central du FC Barcelone assure que "faire les choses pour l’argent" n’est pas sa "façon de voir les choses".

"Le monde du football est en train de changer"

"Ils ne m'ont pas appelé en Arabie (Saoudite), et je n'y serais pas allé non plus, déclare-t-il au micro de la Cadena Ser, retranscrit par Marca, au sujet de l’offensive du championnat saoudien dans ce mercato. J'ai toujours dit que le club de ma vie était le Barça et que j'allais ensuite prendre ma retraite. C'était très clair pour moi, le football était lié au Barça. Faire des choses pour l'argent n'est pas ma façon de voir les choses. Ils investissent, je comprends qu'ils investissent aussi dans leur image. Le monde du football est en train de changer".

Tout cela alors que Piqué a lui-même oeuvré pour la délocalisation de la Supercoupe d'Espagne en... Arabie Saoudite. Pour rappel, il a mis fin à sa carrière à la surprise générale en pleine saison dernière, début novembre. Depuis, il a continué de faire beaucoup parler, que cela soit au sujet de sa rupture bruyante avec Shakira, des différentes affaires judiciaires qu’il traîne ou encore de l’organisation de la Kings League.

"La Coupe Davis a beaucoup d'histoire, avec ses bons et ses moins bons côtés"

S'il réclamait fin juin près de 45 millions d’euros à la fédération internationale de tennis après la décision de l’ITF de mettre fin à la collaboration avec Kosmos pour l’organisation de la Coupe Davis (qui aura duré entre 2018 et 2023), il réaffirme être "dans une procédure juridique" sans vouloir en dire plus. "La Coupe Davis a beaucoup d'histoire, avec ses bons et ses moins bons côtés", conclut-il, dans une nouvelle déclaration pour le moins surprenante.