Coupe du monde 2022: blessé avec le Barça, Sergi Roberto devrait manquer le Mondial avec l’Espagne

Sorti sur civière dimanche face à Bilbao (4-0), Sergi Roberto connaît la nature de sa blessure et sa durée d’indisponibilité. Le latéral droit souffre d’une luxation de l’épaule gauche qui devrait le tenir éloigné des terrains au moins un mois, selon AS. Ses chances de Mondial se sont probablement envolées.

Le train de la Coupe du monde devrait encore passer sans Sergi Roberto. Pas sélectionné en 2018 par Julen Lopetegui pour le Mondial russe, le latéral droit espagnol ne devrait a priori pas non plus prétendre quatre ans plus tard à la compétition internationale, qui débute le 20 novembre au Qatar.

Touché avec le FC Barcelone et sorti sur civière en fin de match face à l’Athletic Bilbao dimanche (victoire 4-0 du Barça), l’international de 30 ans (11 sélections, 1 but) souffre d’une luxation de l’épaule gauche, révèle AS ce lundi.

Il revenait en forme avec le Barça

Une blessure qui devrait le tenir éloigné des terrains pendant au moins un mois, ce qui réduit à quasi néant ses chances de participer au Mondial 2022 avec la Roja. C’est un gros coup dur pour Sergi Roberto, qui était revenu avec régularité dans le onze blaugrana cette saison – 12 matchs toutes compétitions confondues, dont les quatre derniers comme titulaire.

Plus apparu en sélection espagnole depuis la phase finale de la Ligue des nations 2021, en octobre dernier, il disposait d’une petite chance d’être rappelé par Luis Enrique en tant qu’arrière droit malgré une rude concurrence au poste (Carvajal, Azpilicueta). Elle s’est probablement envolée.