Barça: Stoichkov démolit Griezmann et conseille de le vendre

L’ancien attaquant bulgare du FC Barcelone Hristo Stoichkov a sévèrement taclé Antoine Griezmann. Le Ballon d’Or 1994 aimerait même que le Barça le vende au mercato.

Hristo Stoichkov ne défend plus Antoine Griezmann. Pire, il l’enfonce. Au mois de novembre, l’ancien attaquant bulgare, qui a fait la gloire du Barça dans les années 90 (1990-95 et 1996-jan 98), avait soutenu le champion du monde français, dans le dur depuis son arrivée en Catalogne et cible privilégiée des critiques. "C'est un garçon très humble, il n'est pas égoïste et il travaille pour l'équipe. Il faut l'encourager. Ce n'est pas nécessaire de l'enfoncer tout le temps", déclarait-il au Mundo Deportivo.

"Chaque fois que Griezmann est sur le terrain, le Barça joue à dix"

Quatre mois plus tard, le Ballon d’Or 1994 agé de 55 ans semble avoir perdu patience avec Grizou. A-t-il été agacé par la prestation du Français face au PSG (1-1) mercredi soir en 8e de finale retour de Ligue des champions ? Possible. En tout cas, il n'a pas pris de pincettes pour évoquer ses performances : "Chaque fois que Griezmann est sur le terrain, le Barça joue à dix", a taclé Stoichkov dans les colonnes du média bulgare Sportsport.ba.

L’ancien joueur de Parme va même plus loin. Pour lui, le club catalan désormais dirigé par le président Joan Laporta doit se séparer de son champion du monde, arrivé en Catalogne en 2019 : "Si le Barça veut faire quelque chose sur le long-terme, ils doivent vendre Antoine Griezmann. Trincao et Martin Braithwaite doivent faire partie de l’équipe." Et le Bulgare de conclure par une dernière banderille : "Que fait Griezmann là-bas ?"

Hristo Stoichkov en 1997 avec le Barça © AFP