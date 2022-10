Mercato: Griezmann savoure son départ définitif du Barça pour l’Atlético

L’Atlético de Madrid a officialisé ce lundi le transfert définitif d’Antoine Griezmann. Sous contrat avec le club madrilène jusqu’en juin 2026, l’attaquant français a savouré ce retour dans un club qu'il aime, en même temps que la fin de son aventure au Barça.

Obligé de se contenter d’un rôle de joker en sortie de banc depuis le début de saison, Antoine Griezmann va pouvoir de nouveau enfiler un costume de titulaire avec l’Atlético. Sa situation contractuelle réglée, le Français de 31 ans a quitté définitivement le FC Barcelone et s’est engagé jusqu’en 2026 avec les Colchoneros ce lundi. Prêté à Madrid depuis l’été 2021, le champion du monde 2018 a clos son triste passage en Catalogne.

"Je suis très heureux, c'est ce que je voulais depuis mon retour, a estimé l’attaquant tricolore dans un entretien accordé aux médias de l’Atlético. Rester ici, redevenir un joueur de l'Atlético et profiter de ce club, de cet entraîneur, de ces coéquipiers, du stade, des supporters... J'ai tout fait pour rester ici."

>> Toutes les infos et rumeurs du mercato en direct

"Tout ce que je voulais, c'était rester ici"

Acheté par le Barça en 2019 moyennant une indemnité de 120 millions d’euros, "Grizou" a passé deux saisons sous le maillot blaugrana. Malgré 35 buts en 102 apparitions toutes compétitions confondues, le Tricolore aux 110 capes n’a jamais fait l’unanimité à Barcelone. Heureux à l’Atlético de Madrid sous les ordres de Diego Simeone, l’ancien de la Real Sociedad a même accepté de baisser son salaire pour y rempiler trois années.

"Quand j'ai vu qu'il y avait la possibilité de rester ici pendant de nombreuses années, j'ai parlé avec le club. Ils savaient ce qu'ils voulaient de moi et finalement je n’ai pas eu beaucoup à y penser, a encore assuré Antoine Griezmann. Les efforts que je devais faire n'avaient pas d'importance. Tout ce que je voulais, c'était rester ici, profiter ici, rendre ma famille heureuse, dans un club où ils m'aiment, avec un entraîneur qui m'aime..."

Et le désormais ex-joueur du Barça d’insister: "A la fin je n’ai pas beaucoup réfléchi. Et ces efforts, bien qu’ils soient importants, restent anecdotiques car je suis très fier d'être à l’Atlético."

>> Le meilleur de la Ligue des champions, c'est sur RMC Sport

Griezmann prêt à "tout donner" pour l’Atlético

Engagé sur la durée avec les Madrilènes, Antoine Griezmann espère rapidement redevenir l’un des chouchous du public. Si certains supporters ne lui ont pas pardonné son départ vers le Barça, le Français veut se faire pardonner cette infidélité. Revenu par la petite porte chez les Colchoneros, il doit se battre à 100% pour l’équipe et les fans.

"Je veux tout donner pour mon club, pour la confiance du coach, du club et des supporters, tout donner pour cet écusson, a finalement expliqué le Tricolore. Je peux rater des occasions, je peux rater des passes, mais à la fin je vais tout donner jusqu'à la dernière seconde. Tant que je le pourrais. Et je veux que tout le monde le voit. Les gens paient leur billet ou leur abonnement, ils font l'effort de venir, de nous soutenir, de tout nous donner depuis les tribunes et à la fin c'est comme mon hommage pour eux, c'est pour leur dire merci."